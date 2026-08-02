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Lakhimpur Khiri News: सावन के हर सोमवार को बंद रहेंगे स्कूल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
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Lakhimpur Khiri News: गोला गोकर्णनाथ, संवाददाता। छोटी काशी गोला स्थित पौराणिक शिव मंदिर में उमड़ने वाली भारी भीड़ और कांवड़ यात्रा को देखते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक ने गो

Lakhimpur Khiri News: सावन के हर सोमवार को बंद रहेंगे स्कूल

Lakhimpur Khiri News: सावन माह में छोटी काशी गोला स्थित पौराणिक शिव मंदिर में उमड़ने वाली भारी भीड़ और कांवड़ यात्रा को देखते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक ने गोला नगर के सभी माध्यमिक विद्यालयों को सावन के प्रत्येक सोमवार को बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं। शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार एसडीएम गोला के निर्देशों के अनुपालन में सुरक्षा की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है। आदेश में कहा गया है कि सावन माह के दौरान बड़ी संख्या में कांवड़िये और श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए गोला पहुंचते हैं। विशेष रूप से सोमवार को अत्यधिक भीड़ होने के कारण विद्यार्थियों के विद्यालय आने जाने में कठिनाई और दुर्घटना की आशंका बनी रहती है।

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निर्देशों का पालन

निर्देश के अनुसार 3 अगस्त 10 अगस्त 17 अगस्त और 24 अगस्त को गोला नगर के सभी राजकीय सहायता प्राप्त वित्तविहीन मान्यता प्राप्त सीबीएसई आईसीएसई मदरसा बोर्ड और संस्कृत शिक्षा परिषद से संचालित माध्यमिक विद्यालय पूर्णतः बंद रहेंगे।

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कठोर कार्रवाई का आश्वासन

जिला विद्यालय निरी inspector ने स्पष्ट किया है कि आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। यदि कोई विद्यालय इन तिथियों पर संचालित पाया गया तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। वहीं विकासखंड गोला के नोडल अधिकारी को प्रत्येक सोमवार निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि कोई विद्यालय खुला न रहे।

सामान्य प्रश्न

सावन के कौन से तारीखों पर विद्यालय बंद रहेंगे?
निर्देश के अनुसार 3 अगस्त, 10 अगस्त, 17 अगस्त और 24 अगस्त को गोला नगर के सभी विद्यालय बंद रहेंगे।
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