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Lakhimpur Khiri News: कांवड़ियों की एक पुकार पर पहुंचेगा चिकित्सा सेवा रथ, मिलेगी सेवा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
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Lakhimpur Khiri News: -छोटी काशी गोला के सावन मेले में कांवड़ियों के लिए खास प्रबंध14 क्विक रेस्पॉंस टीम भी रहेगी छोटी काशी में मुस्तैद,

Lakhimpur Khiri News: कांवड़ियों की एक पुकार पर पहुंचेगा चिकित्सा सेवा रथ, मिलेगी सेवा

Lakhimpur Khiri News: गोला गोकर्णनाथ। छोटी काशी के नाम से विख्यात प्रसिद्ध तीर्थस्थल गोला गोकर्णनाथ के पवित्र सावन मेले में आने वाले श्रद्धालुओं और कांवड़ियों की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। कांवड़ियों की निर्बाध चिकित्सा सेवा के लिए एक अत्याधुनिक चिकित्सा सेवा रथ की शुरू की गई है। रविवार शाम को स्पेशलिटी एम्बुलेंस को क्षेत्र के वरिष्ठ अर्थोपेडिक सर्जन एवं भाजपा नेता डॉ. कौशल वर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह चिकित्सा सेवा रथ मेले के दौरान कांवड़ मार्ग पर निरंतर मुस्तैद रहेगी, ताकि लंबी पदयात्रा के दौरान किसी भी श्रद्धालु या कांवड़िये को स्वास्थ्य संबंधी समस्या होने पर तत्काल इलाज मिल सके।

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चिकित्सा सेवाओ की व्यवस्था

सनशाइन हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर के संचालक डॉ. कौशल वर्मा ने बताया कि सावन मेले में दूरदराज से आने वाले शिवभक्तों की सेवा करना अत्यंत सौभाग्य की बात है। कांवड़ यात्रा के कठिन मार्ग में श्रद्धालुओं को अक्सर पैरों में छाले, मांसपेशियों में खिंचाव, थकान, डिहाइड्रेशन या चोट जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यह सेवा रथ कांवड़ियों के मुख्य आवागमन मार्ग पर गश्त करेगी और आवश्यकता पड़ने पर मौके पर ही प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराएगी। गंभीर स्थिति में मरीज को त्वरित रूप से निकटतम अस्पताल या ट्रामा सेंटर पहुंचाने की भी पूरी व्यवस्था की गई है। डॉ. वर्मा ने बताया कि इस विशेष एम्बुलेंस में प्राथमिक उपचार से लेकर आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए सभी आधुनिक चिकित्सा उपकरण मौजूद हैं।

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सुरक्षा व्यवस्था

14 क्यूआरटी दौड़ेंगी, नंबर भी जारी

-सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए जनपद में 14 क्विक रिस्पांस टीम (क्यूआरटी) और यूपी-112 की 62 पीआरवी मोबाइल टीमें लगातार गश्त करेंगी। गोला मंदिर क्षेत्र में अतिरिक्त क्यूआरटी भी तैनात रहेगी। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए कंटीजेंसी रूट भी तैयार रखा गया है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। किसी भी समस्या या आपात स्थिति में जिला नियंत्रण कक्ष 9454417444, यातायात कंट्रोल रूम 9454844045, मेला पुलिस कंट्रोल रूम 9415777125 तथा यूपी-112 पर संपर्क किया जा सकता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कांवड़ियों की चिकित्सा सेवा के लिए क्या व्यवस्था की गई है?
एक अत्याधुनिक चिकित्सा सेवा रथ की शुरू की गई है, जो कांवड़ मार्ग पर निरंतर मुस्तैद रहेगी।
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