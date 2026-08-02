Lakhimpur Khiri News: गुरु-शिष्य परंपरा भारतीय संस्कृति की आत्मा
Lakhimpur Khiri News: फोटो--03--माधव चिल्ड्रेन एकेडमी में पुरस्कृत किए गए बच्च्चेमी में पुरस्कृत किए गए बच्च्चे लखीमपुर। विद्या भारती विद्यालय माधव चिल्ड्रन्स एकेडमी एवं मा
Lakhimpur Khiri News: विद्या भारती विद्यालय माधव चिल्ड्रन्स एकेडमी एवं माधव गुरुकुलम छात्रावास में श्री गुरु पूर्णिमा उत्सव श्रद्धा, भक्ति एवं भारतीय संस्कृति के अनुरूप संपन्न हुआ। कार्यक्रम में लखीमपुर के प्रख्यात शिक्षाविद डॉ. दयानंद शुक्ला, शिवकांत मिश्रा एवं राजकिशोर दीक्षित का वैदिक मंत्रोच्चार के मध्य गुरु पूजन कर अंगवस्त्र, स्मृति-चिह्न एवं माल्यार्पण के साथ भव्य सम्मान किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) लखीमपुर के उप महानिरीक्षक वी. विक्रमन, विद्यालय की सह प्रबंधक रुचि ऋतुराज, प्रधानाचार्य साधना अवस्थी, धर्म सभा इंटर कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉ. दयानंद शुक्ला, नगर पालिका परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष एवं पूर्व प्रवक्ता शिवकांत मिश्रा ने किया।
मुख्य अतिथि श्री वी. विक्रमन ने कहा कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था केवल ज्ञान प्रदान करने तक सीमित नहीं है, बल्कि वह चरित्र निर्माण, संस्कार और राष्ट्रभक्ति का आधार है। कार्यक्रम के समापन पर सभी प्रतिभागी विद्यार्थियों को पुरस्कार प्रदान किए गए तथा सभी अतिथियों को स्मृति-चिह्न भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विकास बाजपेई, रुचि यादव, मानसी मिश्रा, प्रियांशी वर्मा, रोली गुप्ता, अमित सिंह चौहान, रामजन्म बरनवाल, सर्वेश शुक्ला आदि रहे।
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