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Lakhimpur Khiri News: गुरु पूर्णिमा पर संस्कृत विद्यापीठ में हुआ गुरु पूजन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
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Lakhimpur Khiri News: गुरु पूर्णिमा पर देवकली स्थित आश्रम में मौजूद बटुक आश्रम एवं संस्कृत विद्यापीठ में गुरु पूजन का आयोजन श्रद्धा भक्ति और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। कार्

Lakhimpur Khiri News: गुरु पूर्णिमा पर संस्कृत विद्यापीठ में हुआ गुरु पूजन

Lakhimpur Khiri News: गोला गोकर्णनाथ। गुरु पूर्णिमा एवं व्यास पूर्णिमा के अवसर पर देवकली तीर्थ स्थित श्रीमती चंद्रकला आश्रम एवं संस्कृत विद्यापीठ में गुरु पूजन का आयोजन श्रद्धा भक्ति और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम आश्रम के महंत प्रमोद जी महाराज के सानिध्य में हुआ।इस अवसर पर वैदिक मंत्रोच्चार और पारंपरिक विधि विधान के साथ ब्रह्मलीन पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान और महर्षि वेदव्यास जी का पूजन अर्चन एवं आरती की गई। वैदिक अनुष्ठान का संचालन आचार्य सुधीर मिश्र, आचार्य सत्यम मिश्र, आचार्य प्रमोद अवस्थी और बटुक ब्रह्मचारियों ने कराया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गुरु चरणों में श्रद्धा अर्पित की। प्रमुख रूप से गुरुभक्त अतुल गुप्ता (रामस्वरूप बीड़ी वाले), रत्ना गुप्ता, सुत्तनलाल त्रिवेदी, मुरारीलाल दीक्षित, रामप्रकाश गुप्ता, राजेश साहू, हिमांशु शर्मा, आचार्य राजेश मिश्र, उमाशंकर, महेंद्र, मलखान सिंह, सुशील शुक्ल, सुमन वर्मा, देव जुनेजा, शिवमोहन, दिलीप कुमार सहित अनेक श्रद्धालु मौजूद थे।

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Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

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