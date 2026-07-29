Lakhimpur Khiri News: गुरु पूर्णिमा पर संस्कृत विद्यापीठ में हुआ गुरु पूजन
Lakhimpur Khiri News: गुरु पूर्णिमा पर देवकली स्थित आश्रम में मौजूद बटुक आश्रम एवं संस्कृत विद्यापीठ में गुरु पूजन का आयोजन श्रद्धा भक्ति और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। कार्
Lakhimpur Khiri News: गोला गोकर्णनाथ। गुरु पूर्णिमा एवं व्यास पूर्णिमा के अवसर पर देवकली तीर्थ स्थित श्रीमती चंद्रकला आश्रम एवं संस्कृत विद्यापीठ में गुरु पूजन का आयोजन श्रद्धा भक्ति और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम आश्रम के महंत प्रमोद जी महाराज के सानिध्य में हुआ।इस अवसर पर वैदिक मंत्रोच्चार और पारंपरिक विधि विधान के साथ ब्रह्मलीन पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान और महर्षि वेदव्यास जी का पूजन अर्चन एवं आरती की गई। वैदिक अनुष्ठान का संचालन आचार्य सुधीर मिश्र, आचार्य सत्यम मिश्र, आचार्य प्रमोद अवस्थी और बटुक ब्रह्मचारियों ने कराया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गुरु चरणों में श्रद्धा अर्पित की। प्रमुख रूप से गुरुभक्त अतुल गुप्ता (रामस्वरूप बीड़ी वाले), रत्ना गुप्ता, सुत्तनलाल त्रिवेदी, मुरारीलाल दीक्षित, रामप्रकाश गुप्ता, राजेश साहू, हिमांशु शर्मा, आचार्य राजेश मिश्र, उमाशंकर, महेंद्र, मलखान सिंह, सुशील शुक्ल, सुमन वर्मा, देव जुनेजा, शिवमोहन, दिलीप कुमार सहित अनेक श्रद्धालु मौजूद थे।
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