Lakhimpur Khiri News: गुरु पूर्णिमा पर विधायक ने लिया संतों का आशीष
Lakhimpur Khiri News: (फोटो सहित स्थान का निवेदन)यक अमन गिरी ने संतों का आशीर्वाद लिया गोला गोकर्णनाथ, संवाददाता। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कंजा बरम बाबा मंदिर में
Lakhimpur Khiri News: गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कंजा बरम बाबा मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में विधायक अमन गिरि ने सहभागिता की। उन्होंने सर्वप्रथम मंदिर परिसर में उपस्थित श्रद्धालुओं के साथ साफ सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया। इसके बाद विधायक ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर क्षेत्र की सुख समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने गुरुजनों एवं वरिष्ठजनों का सम्मान कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं स्थानीय लोग मौजूद थे।
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