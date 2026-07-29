Lakhimpur Khiri News: पशुपालकों को मिलेगी बेहतर सुविधा
Lakhimpur Khiri News: चिकित्सालय भवन के लिए हुआ भूमि पूजनपशु चिकित्सालय भवन के निर्माण कार्य का विधिवत भूमि पूजन किया गया। कार्यक्रम में ग्राम प्रधान संध्या मिश्रा, पशु चिक
Lakhimpur Khiri News: गोला गोकर्णनाथ। कुंभी गोला ब्लाक के ग्राम जडौरा में बुधवार को नए राजकीय पशु चिकित्सालय भवन के निर्माण कार्य का विधिवत भूमि पूजन किया गया। कार्यक्रम में ग्राम प्रधान संध्या मिश्रा, पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. अमित मिश्र, स्थानीय पशु चिकित्सक डॉ. प्रमोद वर्मा समेत क्षेत्र के तमाम नागरिक और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे।ग्रामीणों ने बताया कि पुराना पशु चिकित्सालय लंबे समय से जर्जर अवस्था में था, जिससे पशुपालकों को इलाज के लिए काफी परेशानी उठानी पड़ती थी। नए चिकित्सालय भवन के निर्माण से क्षेत्र के दर्जनों गांवों के पशुपालकों को बेहतर उपचार की सुविधा स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध हो सकेगी और उन्हें दूर दराज के अस्पतालों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम प्रधान संध्या मिश्रा के प्रयासों से गांव में लगातार विकास कार्य कराए जा रहे हैं।
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