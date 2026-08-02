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Lakhimpur Khiri News: संपूर्ण समाधान दिवस में आई 46 में से सात शिकायतें निपटीं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
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Lakhimpur Khiri News: निघासन। शनिवार को तहसील सभागार में हुए संपूर्ण समाधान दिवस में एसडीएम यदुवीर सिंह ने लोगों की शिकायतें सुनीं। इसमें पेश हुई 46 में से सात शिकायतों का

Lakhimpur Khiri News: संपूर्ण समाधान दिवस में आई 46 में से सात शिकायतें निपटीं

Lakhimpur Khiri News: शनिवार को तहसील सभागार में हुए संपूर्ण समाधान दिवस में एसडीएम यदुवीर सिंह ने लोगों की शिकायतें सुनीं। इसमें पेश हुई 46 में से सात शिकायतों का मौके पर निपटारा किया गया। समाधान दिवस में राजस्व विभाग की सबसे अधिक बीस शिकायतें पेश हुईं। बाकी शिकायतों में राजस्व की बीस, पुलिस की पंद्रह, वन विभाग की तीन, विकास, बिजली और सिंचाई विभाग की दो-दो शिकायतों के अलावा पूर्ति और गन्ना विभाग से संबंधित एक-एक शिकायत आई। शिकायतों को संबंधित विभागीय अफसरों को सौंपकर निस्तारण के लिए निर्देशित किया गया। इस दौरान तहसीलदार देवेंद्र मणि त्रिपाठी, नायब तहसीलदार हर्ष निशांत व अभिषेक कुमार, बीडीओ जयेश कुमार सिंह तथा बीईओ धर्मेश यादव सहित विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

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