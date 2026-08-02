Lakhimpur Khiri News: संपूर्ण समाधान दिवस में आई 46 में से सात शिकायतें निपटीं
Lakhimpur Khiri News: निघासन। शनिवार को तहसील सभागार में हुए संपूर्ण समाधान दिवस में एसडीएम यदुवीर सिंह ने लोगों की शिकायतें सुनीं। इसमें पेश हुई 46 में से सात शिकायतों का
Lakhimpur Khiri News: शनिवार को तहसील सभागार में हुए संपूर्ण समाधान दिवस में एसडीएम यदुवीर सिंह ने लोगों की शिकायतें सुनीं। इसमें पेश हुई 46 में से सात शिकायतों का मौके पर निपटारा किया गया। समाधान दिवस में राजस्व विभाग की सबसे अधिक बीस शिकायतें पेश हुईं। बाकी शिकायतों में राजस्व की बीस, पुलिस की पंद्रह, वन विभाग की तीन, विकास, बिजली और सिंचाई विभाग की दो-दो शिकायतों के अलावा पूर्ति और गन्ना विभाग से संबंधित एक-एक शिकायत आई। शिकायतों को संबंधित विभागीय अफसरों को सौंपकर निस्तारण के लिए निर्देशित किया गया। इस दौरान तहसीलदार देवेंद्र मणि त्रिपाठी, नायब तहसीलदार हर्ष निशांत व अभिषेक कुमार, बीडीओ जयेश कुमार सिंह तथा बीईओ धर्मेश यादव सहित विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।