Lakhimpur Khiri News: मंदिर में हुई मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा
Lakhimpur Khiri News: सोमवार को लोखंदरपुर गांव में शिवलिंग और भगवान गणेश की मूर्तियों की प्राण-प्रतिष्ठा धूमधाम से हुई। समारोह की शुरुआत आचार्यों द्वारा मंत्रोच्चार और हवन के साथ की गई। भक्तों ने हर-हर महादेव और जय श्रीगणेश के जयकारे लगाए। अंत में भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने प्रसाद पाया।
Lakhimpur Khiri News: बम्हनपुर। सोमवार को गंगाबेहड़ के लोखंदरपुर गांव में शिवलिंग और भगवान गणेश की मूर्तियों की प्राण-प्रतिष्ठा धूमधाम से की गई। प्राण-प्रतिष्ठा समारोह की शुरूआत सुबह आचार्यों ने मंत्रोच्चार, जलाभिषेक और विधि-विधान से हवन-पूजन के साथ कराई। इस दौरान भक्तों के हर-हर महादेव और जय श्रीगणेश के जयकारों से गांव गूंज उठा। मंदिर परिसर को फूलों और बिजली की झालरों से सजाया गया था। अनुष्ठान के बाद हुए भंडारे में लोखंदरपुर समेत आसपास के गांवों के तमाम श्रद्धालुओं ने प्रसाद पाया। शाम को मंदिर परिसर में भजन-कीर्तन व जागरण कार्यक्रम हुआ। इसमें रामस्वरूप, भूपेंद्र, रवींद्र, मुकेश, सुशील, रामप्रवेश और नत्थूलाल आदि तमाम श्रद्धालु शामिल हुए।
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