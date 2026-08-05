Lakhimpur Khiri News: रोटरी मंडल अध्यक्ष ने साल भर के कामों की समीक्षा की
Lakhimpur Khiri News: रोटरी क्लब लखीमपुर और ज्योत्सना ने भव्य पदग्रहण समारोह का आयोजन किया। मुख्य अतिथि रोटरी मंडल अध्यक्ष पूनम गुलाटी रहीं। इस अवसर पर जनसेवा कार्यों का विवरण प्रस्तुत किया गया, जिसमें अन्नपूर्णा रसोई से जरूरतमंदों को भोजन देने की जानकारी शामिल है। क्लब ने कई सामाजिक उत्कृष्टताओं का उल्लेख भी किया।
Lakhimpur Khiri News: रोटरी क्लब लखीमपुर और रोटरी क्ल्ब लखीमपुर ज्योत्सना के संयुक्त तत्वावधान में भव्य पदग्रहण व स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। बतौर मुख्य अतिथि रोटरी मंडल अध्यक्ष डीजी पूनम गुलाटी रहीं। वहीं विशिष्ट अतिथि पूर्व मंडल अध्यक्ष पीडीजी सतपाल गुलाटी, पूर्व मंडल अध्यक्ष अजय आगा, सहायक मंडल अध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह व डीजीआरएच विवेक अग्रवाल उपस्थित रहे। समीक्षा बैठक में साल भर चलाए गए जनसेवा कार्यों का ब्योरा प्रस्तुत किया गया। संचालन रोटेरियन विमल अग्रवाल ने किया। अध्यक्ष अमिताभ निगम, सचिव डॉ. अरुण सिंह व रोटरी क्लब लखीमपुर ज्योत्सना अध्यक्ष पूनम आगा व सचिव शिल्पी ने सभी का स्वागत किया। समीक्षा के दौरान बताया गया कि निर्धन व जरूरतमंदों के लिए अन्नपूर्णा रसोई चलाई जा रही है।
इसके माध्यम से रोज दस रुपए में जरूरतमंदों को भोजन दिया जाता है। रोज 200 से 250 लोग भोजन ग्रहण करते हैं। जनसुविधाओं को ध्यान में रखते हुए रोटरी चौराहा व जीवन मुक्ति स्थल का कायाकल्प कराने के साथ ही राहगीरों के लिए शहर के प्रमुख स्थानों पर तीन वाटर कूलर स्थापित किए गए हैं। रोटरी क्लब जेल की महिला कैदियों द्वारा हाथ से बनाए गए सामान की बिक्री कर इसका मुनाफा सीधे महिला कैदियों को दिया जाता है। इस दौरान गिरधर कपूर,प्रभु प्रकाश अग्रवाल, डॉ. संजय मल्होत्रा, अरुना अग्रवाल, प्रीति सिंह, डॉ. सत्यव्रत निगम, पूजा निगम, सीमा अग्रवाल सहित तमाम लोग मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।