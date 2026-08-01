Lakhimpur Khiri News: सरकारी जमीन से हटा अवैध कब्जा, चला बुलडोजर
Lakhimpur Khiri News: प्रशासन ने ग्राम पलिया खुर्द में अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई की। पूर्व प्रधान राम पाल मौर्य द्वारा सरकारी खलिहान की भूमि पर बनाए गए गोदाम को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। इस कदम से भू-माफियाओं में हड़कंप मचा है और ग्रामीणों में प्रशासन की कार्रवाई की सराहना हो रही है।
Lakhimpur Khiri News: शासकीय भूमि और सार्वजनिक संपत्तियों पर अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन का कड़ा रुख जारी है। इसी क्रम में गुरुवार को ग्राम पलिया खुर्द में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। गांव के पूर्व प्रधान राम पाल मौर्य द्वारा खलिहान की सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करके बनवाए गए गोदाम को पूरी तरह से हटवा दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार, ग्राम पलिया खुर्द में खलिहान की सुरक्षित जमीन पर पूर्व प्रधान ने अवैध निर्माण कर गोदाम खड़ा कर लिया था। इस मामले में विधिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद, गुरुवार की शाम करीब 4 बजे राजस्व विभाग और पलिया पुलिस की एक संयुक्त टीम मौके पर पहुंची।
प्रशासन की इस संयुक्त टीम ने कड़ा रुख अपनाते हुए अवैध रूप से बने गोदाम को बुलडोजर की मदद से ध्वस्त करा दिया और सरकारी जमीन को पूरी तरह से अतिक्रमण मुक्त कराया। प्रशासन की इस त्वरित कार्रवाई से क्षेत्र के भू-माफियाओं और अवैध कब्जा धारकों में हड़कंप मचा हुआ है।
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