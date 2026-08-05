Lakhimpur Khiri News: 2.56 करोड़ रुपयों से बदलेगी लीलानाथ मन्दिर की तस्वीर

Lakhimpur Khiri News: गांजर की आस्था केंद्र कफ़ारा स्थित श्रीलीलानाथ मंदिर( शिव मंदिर)के जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण के लिए प्रदेश सरकार ने 2 करोड़ 56 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की है। विधानसभा सत्र के दौरान इस संबंध में स्वीकृति मिलने की जानकारी विधायक विनोद शंकर अवस्थी ने सोशल मीडिया के माध्यम से साझा की है। धौरहरा क्षेत्र के कफारा का श्री लीला नाथ मंदिर सदियों पुराना बताया जाता है। इस मंदिर का जीर्णोद्धार खैरीगढ़ स्टेट की महारानी ने करीब 100 वर्ष पूर्व कराया था। इसके बाद इस मंदिर की देखरेख स्थानीय श्री लीला नाथ मंदिर समिति करती आ रही है। मंदिर कमेटी के वतर्मान अध्यक्ष राशीश अवस्थी ने बताया मंदिर के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण से श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

साथ ही धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रस्तावित कार्यों में मंदिर परिसर का विकास, सौंदर्यीकरण और श्रद्धालुओं की सुविधा से जुड़े विभिन्न निर्माण कार्य कराए जाएंगे। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और क्षेत्रवासियों ने इसे क्षेत्र की धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक विरासत और विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया है। लोगों का कहना है कि इससे कफ़ारा स्थित प्राचीन लीलानाथ मंदिर की पहचान और अधिक मजबूत होगी तथा दूर-दराज से आने वाले श्रद्धालुओं को भी बेहतर व्यवस्थाएं मिल सकेंगी। विधायक विनोद शंकर अवस्थी ने अपने फेसबुक एकाउंट पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा है कि श्री लीलानाथ मंदिर के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण के लिए बजट स्वीकृत हो गया है। इस कार्ययोजना को विधानसभा सत्र में मंजूरी मिल गई है। विधायक ने जल्द कार्य शुरू होने की बात कही है।