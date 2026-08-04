Lakhimpur Khiri News: कस्बे में खत्म हुआ मगरमच्छ का खौफ, वन विभाग ने जाल में किया कैद

Lakhimpur Khiri News: पिछले कई दिनों से घनी आबादी वाले मझगईं कस्बे में दहशत फैलाने वाला एक विशालकाय मगरमच्छ आखिरकार रविवार रात वन विभाग की टीम की गिरफ्त में आ गया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता के बाद स्थानीय निवासियों और वन कर्मियों ने चैन की सांस ली है। यह विशालकाय मगरमच्छ मझगईं कस्बे की जामा मस्जिद के पीछे से गुजरने वाले एक बड़े नाले में छिपा हुआ था। नाले के आसपास घनी आबादी होने के कारण स्थानीय लोगों, महिलाओं और विशेषकर बच्चों में भारी डर का माहौल था। लोग शाम ढलते ही घरों से बाहर निकलने में कतराने लगे थे। ग्रामीणों के मुताबिक, यह मगरमच्छ बेहद आक्रामक हो चुका था।

वह अब तक इलाके के कम से कम पांच पालतू कुत्तों, एक सियार और कई अन्य छोटे जीवों को अपना निवाला बना चुका था। शिकार की तलाश में इसके लगातार आबादी की तरफ बढ़ने से किसी बड़ी मानवीय अनहोनी का खतरा मंडरा रहा था। मगरमच्छ के बढ़ते खतरे को देखते हुए मझगईं रेंज अधिकारी के नेतृत्व में वन विभाग की एक विशेष टीम पिछले एक सप्ताह से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही थी। मगरमच्छ बेहद शातिर होने के कारण बार-बार जाल से बच निकल रहा था। आखिरकार, रविवार की रात वन विभाग की सटीक रणनीति काम आई और कड़ी मशक्कत के बाद उसे भारी-भरकम जाल में सुरक्षित कैद कर लिया गया। इस सफल रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान डिप्टी रेंजर मनोज कुमार यादव, वन रक्षक सतीश कुमार मिश्रा सहित वन कर्मियों की पूरी टीम मुस्तैद रही।