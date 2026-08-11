Lakhimpur Khiri News: गैस लीक होने से लगी आग, महिला झुलसी
Lakhimpur Khiri News: भीखमपुर। बंद कमरे में गैस लीक होने की वजह से आग लग जाने पर बुरी तरह से महिला झुलस गई। परिजन इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर गए जहां गंभीर झुलसने के कार
Lakhimpur Khiri News: भीखमपुर। बंद कमरे में गैस लीक होने की वजह से आग लग जाने पर बुरी तरह से महिला झुलस गई। परिजन इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर गए जहां गंभीर झुलसने के कारण डाक्टरों ने मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। कस्बा निवासी नरेश चंद दीक्षित की पत्नी कृष्णा देवी (50) रविवार कमरे के अंदर गईं हुई थीं। परिजनों ने बताया कि वहां खाना बनाने के लिए रखा गैस सिलेंडर लीक हो गया। उनके माचिस जलाते ही पूरे कमरे में आग लग गई। गैस के साथ आग इतनी भयानक थी कि कृष्णा देवी बुरी तरह से झुलस गईं साथ ही कमरे की बनी हुई दीवार का पंखा दूसरी तरह गिर गया।
परिजनों ने उनको जैसे तैसे निकालकर जिला अस्पताल लेकर गए। जहां डाक्टरों गंभीर होने पर लखनऊ केजीएमयू में रेफर कर दिया।
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