Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Lakhimpur Khiri News: गैस लीक होने से लगी आग, महिला झुलसी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
Follow us on Google News
share

Lakhimpur Khiri News: भीखमपुर। बंद कमरे में गैस लीक होने की वजह से आग लग जाने पर बुरी तरह से महिला झुलस गई। परिजन इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर गए जहां गंभीर झुलसने के कार

Lakhimpur Khiri News: गैस लीक होने से लगी आग, महिला झुलसी

Lakhimpur Khiri News: भीखमपुर। बंद कमरे में गैस लीक होने की वजह से आग लग जाने पर बुरी तरह से महिला झुलस गई। परिजन इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर गए जहां गंभीर झुलसने के कारण डाक्टरों ने मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। कस्बा निवासी नरेश चंद दीक्षित की पत्नी कृष्णा देवी (50) रविवार कमरे के अंदर गईं हुई थीं। परिजनों ने बताया कि वहां खाना बनाने के लिए रखा गैस सिलेंडर लीक हो गया। उनके माचिस जलाते ही पूरे कमरे में आग लग गई। गैस के साथ आग इतनी भयानक थी कि कृष्णा देवी बुरी तरह से झुलस गईं साथ ही कमरे की बनी हुई दीवार का पंखा दूसरी तरह गिर गया।

ये भी पढ़ें:Chapra News: गैस सिलेंडर की आग से झुलसा युवक, छपरा रेफर

परिजनों ने उनको जैसे तैसे निकालकर जिला अस्पताल लेकर गए। जहां डाक्टरों गंभीर होने पर लखनऊ केजीएमयू में रेफर कर दिया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Lakhimpur-khiri-latest-news Lakhimpur Khiri News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।