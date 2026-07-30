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Lakhimpur Khiri News: कंजा देवस्थान पर आज से शुरू होगा भंडारा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
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Lakhimpur Khiri News: गोला गोकर्णनाथ, संवाददाता।मास के अवसर पर कंजा देवस्थान सेवा समिति द्वारा पिछले 13 वर्षों से संचालित निशुल्क भंडारा एवं श्रद्धालुओं के ठहरने की सेवा

Lakhimpur Khiri News: कंजा देवस्थान पर आज से शुरू होगा भंडारा

Lakhimpur Khiri News: पवित्र श्रावण मास के अवसर पर कंजा देवस्थान सेवा समिति द्वारा पिछले 13 वर्षों से संचालित निशुल्क भंडारा एवं श्रद्धालुओं के ठहरने की सेवा का शुभारंभ इस वर्ष 30 जुलाई से किया जाएगा। समिति ने बताया कि सावन में आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए भोजन और ठहरने की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। सेवा समिति के अनुसार 30 जुलाई को सुबह 8 बजे सत्य प्रकाश अग्रवाल एवं उनके परिवार द्वारा भगवान को भोग अर्पित करने के बाद कन्या भोज के साथ इस धार्मिक सेवा का शुभारंभ होगा। समिति ने क्षेत्र के श्रद्धालुओं से इस धार्मिक अनुष्ठान में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर पुण्य लाभ अर्जित करने की अपील की है।

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समिति का कहना है कि सावन माह में शिवभक्तों की सेवा ही उनका प्रमुख उद्देश्य है और इसी भावना के साथ यह सेवा निरंतर जारी रहेगी।

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