Lakhimpur Khiri News: मारपीट में चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज
Lakhimpur Khiri News: पसगवां की कोतवाली पुलिस ने एक महिला के साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पीड़ित महिला ने पुरानी रंजिश के चलते जानकारी दी है कि हमला करने वालों ने उसके जेठानी के साथ भी मारपीट की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
Lakhimpur Khiri News: पसगवां। कोतवाली पसगवां पुलिस ने महिला के साथ मारपीट, अभद्रता और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ग्राम देहरा अजीतपुर निवासी शिल्पी देवी पत्नी रामखिलावन द्वारा दी गई तहरीर के अनुसार शुक्रवार की शाम गांव के ही आशाराम पुत्र रामदयाल, राघव पुत्र आशाराम, आशावती पत्नी आशाराम तथा मीरा पत्नी राघव ने पुरानी रंजिश को लेकर गाली-गलौज करते हुए लाठी-डंडों व लात-घूंसों से मारपीट की। आरोप है कि बीच-बचाव करने पहुंची जेठानी के साथ भी मारपीट की गई, जिससे उसके हाथ में चोट आई। पीड़िता की तहरीर के आधार पर कोतवाली पसगवां पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है।
थाना प्रभारी जितेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है तथा जांच में जो तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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