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Lakhimpur Khiri News: मेले में खाद्य सुरक्षा विभाग का विशेष अभियान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
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Lakhimpur Khiri News: गोला गोकर्णनाथ, संवाददाता। डीएम के निर्देश एवं एसडीएम के पर्यवेक्षण में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने रविवार को सावन मेले में विशेष अभियान च

Lakhimpur Khiri News: मेले में खाद्य सुरक्षा विभाग का विशेष अभियान

Lakhimpur Khiri News: डीएम के निर्देश एवं एसडीएम के पर्यवेक्षण में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने रविवार को सावन मेले में विशेष अभियान चलाकर खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। अभियान के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी सोमनाथ एवं इंद्र राज मौर्य ने भूतनाथ, लखीमपुर रोड और अलीगंज रोड स्थित मेला क्षेत्र की दुकानों का निरीक्षण कर दुकानदारों और उपभोक्ताओं को खाद्य सुरक्षा मानकों के प्रति जागरूक किया। निरीक्षण के दौरान 45 दुकानों एवं खाद्य कारोबार प्रतिष्ठानों पर रेट सूची और ग्राहक संतुष्टि फीडबैक स्टिकर लगवाए गए ताकि श्रद्धालुओं को निर्धारित मूल्य पर खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सके और वे अपनी शिकायत या सुझाव दर्ज करा सकें।

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अभियान में 25 खाद्य कारोबार संचालकों और 60 उपभोक्ताओं को खाद्य पदार्थों के सुरक्षित रखरखाव स्वच्छता मिलावटी एवं कृत्रिम रंगों के दुष्प्रभाव और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री के महत्व की जानकारी दी गई। दुकानदारों को खाद्य पदार्थ ढककर रखने साफ सफाई बनाए रखने और खाद्य सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए। खाद्य सुरक्षा विभाग ने बताया कि सावन मेले के दौरान यह अभियान लगातार जारी रहेगा। समय समय पर खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच की जाएगी।

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