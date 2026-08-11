Lakhimpur Khiri News: शीतल जल, फलाहार और प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था
Lakhimpur Khiri News: शीतल जल, फलाहार और प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्थाहम्मदी रोड स्थित पटेल चौराहे और लखीमपुर रोड स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप चौराहे पर सनशाइन हॉस्पिटल एंड ट
Lakhimpur Khiri News: गोला गोकर्णनाथ। मोहम्मदी रोड स्थित पटेल चौराहे और लखीमपुर रोड स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप चौराहे पर सनशाइन हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर की ओर से शिविर लगाकर कांवड़ियों पर पुष्पवर्षा की गई। सेंटर के संचालक एवं भाजपा नेता डॉ. कौशल वर्मा के नेतृत्व में लगाए गए स्वागत शिविर में दूर दराज से पैदल चलकर आ रहे कांवड़ियों और श्रद्धालुओं पर फूल बरसाए गए। डॉ. कौशल स्वयं टीम के साथ सड़क पर उतरे और कांवड़ियों पर पुष्पवर्षा कर उनका स्वागत किया। स्वागत शिविर में कांवड़ियों के लिए शीतल जल, फलाहार और विश्राम की व्यवस्था की गई। इसके साथ ही सनशाइन हॉस्पिटल की टीम द्वारा प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई ताकि यात्रा के दौरान किसी शिवभक्त को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होने पर तत्काल सहायता मिल सके।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।