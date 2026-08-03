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Lakhimpur Khiri News: मोहाना नदी का जलस्तर बढ़ा, खतरे से कांप उठे लोग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
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Lakhimpur Khiri News: नेपाल सीमा पर बहने वाली मोहाना नदी का जलस्तर बढ़ने से इधर के ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है। मोहाना नदी का जलस्तर बढ़ने से इधर के ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई

Lakhimpur Khiri News: मोहाना नदी का जलस्तर बढ़ा, खतरे से कांप उठे लोग

Lakhimpur Khiri News: तिकुनियां। इलाके की मोहाना नदी का जलस्तर बढ़ने से इधर के गांवों के लोगों को बाढ़ का भय सताने लगा है। नदी से होने वाली विनाशलीला को रोकने के लिए अब तक किए गए तमाम प्रयास और करोड़ों की योजनाएं नाकाम साबित हो रही हैं। कई दशकों से इस इलाके के तमाम गांवों पर बाढ़ और कटान का कहर बरपाने वाली मोहाना नदी में शनिवार रात पानी बढ़ने से जसनगर गांव के बाशिंदों को बाढ़ का खतरा सताने लगा है। बाढ़ का पानी रोकने के लिए जसनगर सहित कई अन्य गांवों तथा रेलवे ट्रैक की ढाल बने बंधे के उत्तर बसे इस गांव के संतोष, गोवर्धन, दिनेश, अशोक, नत्थू, शिवभगवान, राजकुमार, जीवन और रामवृक्ष सहित तमाम लोगों के घरों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है।

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यहां के श्रीकेशन मौर्य, राजीव खत्री, उमराव और रामसरन ने बताया कि नदी का हाल देखते हुए बंधे और रेलवे ट्रैक को भी खतरा लगता है। ग्रामीणों के मुताबिक नेपाली नदियां सीधे मोहाना में आकर मिलती हैं। इसी वजह से पानी बढ़ने से मोहाना भारतीय सीमा में खूब कहर बरपाती आ रही है। इसे रोकने के अब तक किए गए सारे प्रयास नाकाम रहे हैं। मोहाना करीब चौदह वर्ष पहले इलाके के तिकुनियां गांव, सूरतनगर, उमेश नगर, रामनगर संकल्पा और अनूपनगर आदि कई गांव निगल चुकी है। सैकड़ों हेक्टेयर कृषि भूमि भी नदी में समा चुकी है।

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