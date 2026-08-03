Lakhimpur Khiri News: मोहाना नदी का जलस्तर बढ़ा, खतरे से कांप उठे लोग

Lakhimpur Khiri News: तिकुनियां। इलाके की मोहाना नदी का जलस्तर बढ़ने से इधर के गांवों के लोगों को बाढ़ का भय सताने लगा है। नदी से होने वाली विनाशलीला को रोकने के लिए अब तक किए गए तमाम प्रयास और करोड़ों की योजनाएं नाकाम साबित हो रही हैं। कई दशकों से इस इलाके के तमाम गांवों पर बाढ़ और कटान का कहर बरपाने वाली मोहाना नदी में शनिवार रात पानी बढ़ने से जसनगर गांव के बाशिंदों को बाढ़ का खतरा सताने लगा है। बाढ़ का पानी रोकने के लिए जसनगर सहित कई अन्य गांवों तथा रेलवे ट्रैक की ढाल बने बंधे के उत्तर बसे इस गांव के संतोष, गोवर्धन, दिनेश, अशोक, नत्थू, शिवभगवान, राजकुमार, जीवन और रामवृक्ष सहित तमाम लोगों के घरों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है।