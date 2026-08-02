Lakhimpur Khiri News: बाढ़ प्रभावित इलाकों में ग्रामीणों को किया सतर्क
Lakhimpur Khiri News: बिजुआ ब्लाक में बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए आयोजित संवाद कार्यक्रम में वरिष्ठ सर्जन डॉ. कौशल वर्मा ने लोगों को जागरूक किया। उन्होंने नदी के बदलते रुख और जोखिमों पर बात की, और ग्रामीणों से उनकी समस्याएं सुनीं। प्रशासन से मदद का आश्वासन दिया गया और सुरक्षित यात्रा के निर्देश दिए गए।
Lakhimpur Khiri News: बिजुआ ब्लाक के बाढ़ व कटान प्रभावित इलाके के लोगों को संवाद कार्यक्रम के दौरान जागरूक किया गया और उनकी समस्याएं भी सुनी गई। जन संवाद के तहत मालपुर, करसौर, रामनगर, बस्तौला आदि गांवों में पहुंचे वरिष्ठ सर्जन डॉ. कौशल वर्मा ने कहा कि बाढ़ प्रभावित इलाकों के लोग जर्जर या पुरानी नावों से सफर करने से बचें। उन्होंने कहा कि प्रशासन उनकी मदद के लिए है, लेकिन कोई जोखिम उठाकर सफर न करे। डॉ. कौशल वर्मा ने कहा कि पिछले कुछ सालों में नदी का रुख बदलने की वजह से कटान तेज हुआ है। इससे पहले नदी जिस दिशा में थी, अब वह बदली है।
उन्होंने बेलहा सिकटिहा में नाव डूबने से दो युवकों के बह जाने की घटना पर दुख जताया। सनशाइन हॉस्पिटल ग्रुप के संचालक डॉ. कौशल वर्मा ने ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। ग्रामीणों ने भी अपनी समस्याओं और अपेक्षाओं से उन्हें अवगत कराया। इस दौरान उनकी टीम के सदस्य तथा बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे।
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