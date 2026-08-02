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Lakhimpur Khiri News: बस से टकराकर गौवंशीय पशु की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
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Lakhimpur Khiri News: संसारपुर, संवाददाता।नेशनल हाइवे 730 पर रात्रि में सड़क पर विचरण कर रहे आवारा गौवंशीय पशुओं के झुंड में एक गौवंशीय पशु रोडवेज बस से टकरा गया जिससे उसकी

Lakhimpur Khiri News: बस से टकराकर गौवंशीय पशु की मौत

Lakhimpur Khiri News: नेशनल हाइवे 730 पर रात्रि में सड़क पर विचरण कर रहे आवारा गौवंशीय पशुओं के झुंड में एक गौवंशीय पशु रोडवेज बस से टकरा गया जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। टक्कर मारने के बाद बस चालक बस को मौके से भगा ले गया। कस्बे के गौसेवकों में रात में ही सड़क पर मृत पड़े गौवंशीय को सड़क से किनारे हटवाकर उसको गढ्ढे में दफन कराया। नेशनल हाइवे 730 पर इन दिनों आवारा गौवंशीय पशुओं को संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। जिससे सड़क हादसों की संख्या में।बढोत्तरी हो गई है। आए दिन या तो कोई बाइक सवार इन गौवंशीय पशु से टकराकर घायल, मौत के मुंह मे समा जाता है या फिर गौवंशीय की ही मौत हो जाती है।

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शुक्रवार की रात करीब 10 बजे कस्बे में जिला सहकारी बैंक के पास सड़क पर विचरण पर कर रहे एक गौवंशीय पशु खुटार से गोला की तरफ जा रही एक रोडवेज बस से टकरा गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गौवंशीय पशु की सींग टूटकर अलग हो गई और पेट की एक हड्डी उभर कर बाहर आ गई। जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। कस्बे के गौसेवकों ने रात में सड़क पर मृत पड़े गौवंशीय को सड़क के किनारे हटाकर उसको एक बड़े गढ्ढे में दफन कराया।

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