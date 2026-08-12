Lakhimpur Khiri News: सांड़ से टकराई बाइक, एक की मौत, एक जख्मी

Lakhimpur Khiri News: सांड़ से टकराई बाइक, एक की मौत, एक जख्मी
Lakhimpur Khiri News: खमरिया/ईसानगर में हसनपुर कटौली के पास बाइक और सांड़ की टक्कर हो गई। हादसे में जख्मी युवकों को जिला अस्पताल ले जाते समय एक नए रास्ते मे दम तोड़ दिया। जबक
Lakhimpur Khiri News: खमरिया/ईसानगर। ईसानगर थाना क्षेत्र में हसनपुर कटौली के पास बाइक और सांड़ की टक्कर हो गई। हादसे में जख्मी युवकों को जिला अस्पताल ले जाते समय एक नए रास्ते मे दम तोड़ दिया। जबकि दूसरे को लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर किया गया। खमरिया थाना क्षेत्र के दिलावलपुर गांव निवासी 20 वर्षीय अनूप अपने मामा हिमांशु निवासी दर्जिन सरैंया के साथ बाइक पर सवार होकर ईसानगर थाना क्षेत्र के खजुहा गांव स्थित अपनी रिश्तेदारी में गए थे। जहां से वापसी के दौरान हसनपुर कटौली पैट्रोल पम्प के पास बाइक सांड़ से टकरा गई। इस दुर्घटना में बाइक सवार दोनों। युवक गम्भीर रूप से जख्मी हो गए।
घायलों को हसनपुर कटौली चौकी पुलिस ने अस्पताल भेजा। जिला अस्पताल ले जाते समय अनूप की रास्ते मे मौत हो गई। जिला अस्पताल से हिमांशु का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।
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