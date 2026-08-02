Lakhimpur Khiri News: तेज रफ्तार कार ने ई-रिक्शा को मारी टक्कर, पांच घायल
Lakhimpur Khiri News: फोटो--12---कार की टक्कर से क्षतिग्रस्त ई रिक्शाके बिजली पोल को तोड़ते हुए सड़क किनारे खाई में जा गिरी। हादसे में ई रिक्शा सवार पांच लोग गंभीर रूप से घ
Lakhimpur Khiri News: शनिवार सुबह करीब नौ बजे गोला-शाहजहांपुर स्टेट हाईवे पर सरदार जी पैलेस के निकट तेज रफ्तार कार ने एक ई रिक्शा को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार हाईटेंशन लाइन के बिजली पोल को तोड़ते हुए सड़क किनारे खाई में जा गिरी। हादसे में ई रिक्शा सवार पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में 60 वर्षीय जगदीश प्रसाद, 30 वर्षीय प्रीति देवी, 30 वर्षीय कमला देवी, 30 वर्षीय रामबेटी और 25 वर्षीय ई रिक्शा चालक अमित कुमार निवासी जवाहरपुर थाना हैदराबाद शामिल हैं। सूचना मिलते ही रेहरिया पुलिस चौकी प्रभारी पंकज त्रिपाठी मौके पर पहुंचे।
उन्होंने शहीद भगत सिंह सेवा संस्थान के सदस्यों और ग्रामीणों की मदद से घायलों को निजी एवं सरकारी वाहनों से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोहम्मदी पहुंचाया जहां सभी का उपचार चल रहा है। बताया जा रहा है कि सभी लोग ई रिक्शा से पड़रिया गांव पेट की पथरी का उपचार कराने जा रहे थे। इसी दौरान मोहम्मदी की ओर से तेज गति से आ रही कार ने ई रिक्शा को टक्कर मार दी, जिससे यह हादसा हो गया। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटवाकर यातायात सामान्य कराया और मामले की जांच शुरू कर दी।
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