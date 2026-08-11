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Lakhimpur Khiri News: कार की टक्कर से पिता की मौत, युवक घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
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Lakhimpur Khiri News: मैगलगंज। वहीं उपचार के दौरान पिता की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार होने में सफल रहा।

Lakhimpur Khiri News: कार की टक्कर से पिता की मौत, युवक घायल

Lakhimpur Khiri News: मैगलगंज। मैगलगंज बाईपास पर सोमवार को कार और बाइक की जोरदार टक्कर लगने से बाइक सवार पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं उपचार के दौरान पिता की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार होने में सफल रहा। जमुनिया रना गांव निवासी सतेंद्र तिवारी (45) पुत्र रामचंद्र सोमवार को अपने बेटे चमन के साथ बाइक से मैगलगंज बाइपास के पास स्थित गन्ना समिति में आवश्यक कार्य से आए थे। काम निपटाने के बाद जैसे ही दोनों बाइक लेकर बाइपास पर पहुंचे, तभी लखनऊ की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी।

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक कार के नीचे फंसकर डिवाइडर पर जा चढ़ी। हादसे में सतेंद्र और चमन सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना देख आसपास मौजूद ग्रामीण मौके पर पहुंचे और एंबुलेंस की मदद से दोनों को महोली सीएचसी पहुंचाया। सीएचसी में इलाज के दौरान सतेंद्र तिवारी की मौत हो गई, जबकि गंभीर हालत में चमन को सीतापुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। बताया गया कि टक्कर के दौरान कार के एयरबैग खुल गए, जिससे कार चालक सुरक्षित बच गया और वह मौके से फरार हो गया। पुलिस ने हादसे की जानकारी जुटाते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है।

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