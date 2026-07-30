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Lakhimpur Khiri News: भाकियू ने मांगें पूरी न होने पर फिर शुरू किया पावर हाउस पर धरना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
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Lakhimpur Khiri News: भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट ने बिजली विभाग के अधिकारियों द्वारा समय पर मांगों को न पूरा करने पर धरना शुरू कर दिया है। उन्होंने 15 जुलाई तक ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया था, जो पूरा नहीं हुआ। इससे किसानों और आम लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

Lakhimpur Khiri News: भाकियू ने मांगें पूरी न होने पर फिर शुरू किया पावर हाउस पर धरना

Lakhimpur Khiri News: भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट ने बिजली विभाग के अफसरों के तय समय में मांगें न पूरी करने पर पावर हाउस पर बुधवार से फिर धरना देना शुरू कर दिया है। उन्होंने बिजली की समस्या दूर करने की मांग 15 जुलाई तक पूरी करने का वादा करने के बावजूद इसे पूरा न करने को वादाखिलाफी बताते हुए धरना शुरू किया है। भाकियू के मंडल सचिव जयमल सिंह ने बताया कि बिजली की किल्लत और इससे पैदा हो रही आम लोगों और किसानों की समस्याओं खासकर उचित क्षमता का ट्रांसफार्मर न दिए जाने के विरोध में कुछ दिन पहले तिकुनियां पावर हाउस परिसर में धरना-प्रदर्शन किया था।

विभागीय अफसरों ने समस्याओं के जल्द समाधान का आश्वासन देने पर संगठन ने सहयोग की भावना से यह धरना-प्रदर्शन अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया था। महकमे के अफसरों ने यूनियन को लिखित रूप से 15 जुलाई तक ट्रांसफार्मर मुहैया करा देने का आश्वासन दिया था।

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