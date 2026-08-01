Lakhimpur Khiri News: मांगों को लेकर किसानों ने दिया धरना, हंगामा

Lakhimpur Khiri News: भारतीय किसान यूनियन (भानू) के बैनर तले किसानों ने शुक्रवार शाम पसगवां ब्लॉक मुख्यालय और जंगबहादुरगंज बाईपास पर जोरदार प्रदर्शन किया। किसानों ने बिजली की जर्जर लाइनों, खाद घोटाले और उचौलिया पुलिस के व्यवहार सहित छह सूत्रीय मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और एक ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन के दौरान किसान उचौलिया एसओ की कार्यशैली से नाराज थे। उन्होंने एसओ को प्रदर्शनकारियों के साथ जमीन पर बैठने की मांग की, जिसे लंबी जद्दोजहद के बाद एसओ ने स्वीकार किया। बाद में, सीओ मोहम्मदी अरुण कुमार सिंह और नायब तहसीलदार राम बालक को ज्ञापन सौंपा गया। किसानों ने विकास खंड पसगवां के ग्राम ढंढेल में बिजली की जर्जर लाइनों का मुद्दा उठाया।

उन्होंने बताया कि 20 साल पुराने खंभे, ट्रांसफार्मर और केबल लटक रहे हैं, जिससे बड़े हादसे का खतरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि थानाध्यक्ष ने युवा जिलाध्यक्ष नेत्रपाल सिंह और वरिष्ठ उपाध्यक्ष हेतराम सिंह यादव की बात नहीं सुनी और उन्हें बैठने भी नहीं दिया। ज्ञापन में गन्ना समिति जेबीगंज में खाद घोटाले की जांच कर मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई। किसानों ने यह भी शिकायत की कि ब्लॉक के अधिकांश गांवों में सफाई कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं, और उनके खिलाफ कार्रवाई कर नियमित सफाई सुनिश्चित की जाए। प्रदर्शन का नेतृत्व भाकियू भानू के युवा जिलाध्यक्ष नेत्रपाल सिंह और जिला उपाध्यक्ष हेतराम सिंह यादव ने किया। इस दौरान सीओ मोहम्मदी अरुण कुमार सिंह, एसएचओ पसगवां जितेंद्र कुमार सिंह, एसओ उचौलिया अवधराज सिंह सेंगर और नायब तहसीलदार राम बालक सहित भारी पुलिस बल मौजूद रहा।