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Lakhimpur Khiri News: जंगली हाथियों के उत्पात से क्षुब्ध किसानों ने घेरी वन चौकी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
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Lakhimpur Khiri News: फोटो : 39--- मझगईं रेंजर अंकित सिंह तथा पार्क रेंजर राकेश तिवारी ने बुधवार को रमुआपुर वन चौकी पर ग्रामीणों से बातचीत की।

Lakhimpur Khiri News: जंगली हाथियों के उत्पात से क्षुब्ध किसानों ने घेरी वन चौकी

Lakhimpur Khiri News: जंगल से निकलकर फसलों को नष्ट कर रहे जंगली हाथियों के झुंड से परेशान किसानों ने बुधवार को रमुआपुर वन चौकी का घेराव कर लिया। उन्होंने कई सालों से जंगली हाथियों के फसलें नष्ट करने के बावजूद वन विभाग पर कोई कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। बाद में उनकों समझाने मझगईं रेंजर और पार्क रेंजर पहुंचे तथा काफी देर तक बातचीत की। मझगईं वन रेंज के बौधिया कलां गांव के खेतों में जंगल से निकलकर पहुंचे हाथियों ने कई किसानों की फसलें नष्ट कर दी थीं। ग्रामीणों के मुताबिक जंगली हाथियों के लगातार नुकसान पहुंचाकर तबाही मचाने के बावजूद वन विभाग इन हाथियों से किसानों की फसलें बचाने का कोई इंतजाम नहीं कर रहा है।

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