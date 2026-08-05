Lakhimpur Khiri News: शिवभक्तों की सुविधा को ट्रेनों में अतिरिक्त डिब्बे बढ़ाने की मांग
Lakhimpur Khiri News: -राष्ट्रीय किसान शक्ति संगठन ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापनब्बे बढ़ाए जाने की मांग उठाई है। संगठन ने बुधवार को एसडीएम के माध्यम से रेल महाप्रबंधक गोरखपुर क
Lakhimpur Khiri News: गोला गोकर्णनाथ। राष्ट्रीय किसान शक्ति संगठन ने सावन माह में छोटी काशी गोला आने वाले शिवभक्तों की सुविधा के लिए ट्रेनों में अतिरिक्त जनरल डिब्बे बढ़ाए जाने की मांग उठाई है। संगठन ने बुधवार को एसडीएम के माध्यम से रेल महाप्रबंधक गोरखपुर को ज्ञापन भेजा है। साथ ही तहसील क्षेत्र में किसानों की वर्षों से लंबित दाखिल खारिज के मामलों का शीघ्र निस्तारण कराने की भी मांग की।संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पटेल श्रीकृष्ण वर्मा ने कहा कि सावन में लखनऊ बरेली पीलीभीत कासगंज सीतापुर समेत दूर दराज के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए गोला गोकर्णनाथ पहुंचते हैं।
ट्रेनों में भीड़ के कारण यात्रियों को काफी परेशानी होती है। उन्होंने ऐशबाग लखनऊ से कासगंज बरेली और पीलीभीत की ओर संचालित ट्रेनों में अतिरिक्त जनरल कोच लगाए जाने की मांग की। ज्ञापन में तहसील गोला गोकर्णनाथ में भूमि की लंबित दाखिल खारिज का मुद्दा भी उठाया गया। संगठन का कहना है कि क्षेत्र के सैकड़ों किसानों की खरीदी गई भूमि की दाखिल खारिज वर्षों से लंबित है। ग्राम अजान निवासी सरला देवी और गोला देहात की सुधा देवी ने बताया कि फरवरी 2024 में भूमि का बैनामा कराने के बाद भी संबंधित वादों में लेखपाल की आख्या न्यायालय में प्रस्तुत हो चुकी है लेकिन अब तक दाखिल खारिज नहीं की गई। उन्होंने कई महीनों से तहसील के चक्कर लगाने के बावजूद कार्रवाई न होने का आरोप लगाया। संगठन ने दोनों मामलों में शीघ्र कार्रवाई की मांग की है।
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