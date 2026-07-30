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Lakhimpur Khiri News: छोटी काशी में हर सोमवार कांवड़ियों पर होगी पुष्प वर्षा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
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Lakhimpur Khiri News: फोटो--24--नगर के विभिन्न संगठनों के साथ पालिका सभागार में हुई बैठक न्न संगठनों के साथ पालिका सभागार में हुई बैठक गोला गोकर्णनाथ, संवाददाता। सावन माह

Lakhimpur Khiri News: छोटी काशी में हर सोमवार कांवड़ियों पर होगी पुष्प वर्षा

Lakhimpur Khiri News: सावन माह में बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए आने वाले कांवड़ियों के स्वागत को लेकर नगर पालिका परिषद ने व्यापक तैयारी की है। नगर पालिका परिषद सभागार में आयोजित बैठक में पालिका अध्यक्ष विजय शुक्ला रिंकू ने व्यापार मंडल सहित विभिन्न सामाजिक धार्मिक और शैक्षणिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ प्रत्येक सोमवार को कांवड़ियों के पुष्प वर्षा से स्वागत की कार्ययोजना को अंतिम रूप दिया।

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