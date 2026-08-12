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Lakhimpur Khiri News: चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ ने सीडीओ से की डीडीओ की शिकायत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
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Lakhimpur Khiri News: चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ ने सीडीओ को ज्ञापन दिया है, जिसमें डीडीओ पर एक कर्मचारी के साथ अभद्रता करने का आरोप लगाया गया है। संगठन का कहना है कि 8 अगस्त को एक अवकाश के दिन, डीडीओ ने कार्यालय के पत्रवाहक को अपने आवास पर बुलाया और घरेलू कार्य करने को कहा। डीडीओ ने आरोपों को बेबुनियाद बताया है।

Lakhimpur Khiri News: चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ ने सीडीओ से की डीडीओ की शिकायत

Lakhimpur Khiri News: चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ ने सीडीओ को ज्ञापन देकर डीडीओ पर एक कर्मचारी से अभद्रता का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। वहीं डीडीओ ने आरोपों को बेबुनियाद बताया है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ ने सीडीओ को दिए गए ज्ञापन में कहा है कि आठ अगस्त को राजकीय अवकाश के दिन कार्यालय के पत्रवाहक कृष्ण मोहन को जिला विकास अधिकारी ने अपने आवास पर बुलाया। आरोप है कि घरेलू कार्य खाना बनाने को कहा। जब उसने कहा खाना बनाना नहीं आता है तो अभद्रता की। संगठन के अध्यक्ष कुलदीप तिवारी ने सीडीओ को ज्ञापन देकर इस प्रकरण को गम्भीरता से लेते हुए जांच कर कार्रवाई की मांग की है।

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वहीं डीडीओ गजेन्द्र प्रताप सिंह ने आरोपों को निराधार बताया।

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