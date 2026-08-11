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Lakhimpur Khiri News: जंगली हाथियों ने तिकोना फार्म में मचाया उत्पात

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
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Lakhimpur Khiri News: पलियाकलां में दुधवा टाइगर रिजर्व के हाथियों ने किसानों की फसलों को बर्बाद कर दिया है। तिकोना फार्म में हाथियों के हमले से केले और गन्ने की फसलें पूरी तरह तबाह हो गई हैं, जिससे किसान आर्थिक संकट में हैं। किसानों ने विधायक रोमी साहनी से मदद की गुहार लगाई है।

Lakhimpur Khiri News: जंगली हाथियों ने तिकोना फार्म में मचाया उत्पात

Lakhimpur Khiri News: पलियाकलां। दुधवा टाइगर रिजर्व के जंगलों से आए दिन जंगली हाथी रिहायशी इलाके में पहुंचकर किसानों की फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। वहीं एक बार फिर जंगल से सटे तिकोना फार्म में हाथियों के झुंड ने किसानों की फसलों को रौंदकर भारी तबाही मचाई है। हाथियों ने किसानों की केले और गन्ने की लहलहाती फसलों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया, जिससे क्षेत्र के किसानों के सामने रोजी-रोटी का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। हाथियों के आतंक से खौफजदा किसान अपनी बची हुई फसल को बचाने के लिए रात-रात भर खेतों पर पहरा देने को मजबूर हैं। पीड़ित किसानों का कहना है कि उन्होंने कर्ज लेकर खेती की थी।

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फसलें नष्ट होने से उनके सामने बच्चों की पढ़ाई और परिवार के पालन-पोषण का संकट पैदा हो गया है। समस्या को लेकर पीड़ित किसान क्षेत्रीय विधायक रोमी साहनी के आवास पहुंचे और अपनी व्यथा सुनाई। विधायक रोमी साहनी ने किसानों को हर संभव मदद का भरोसा दिया।

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