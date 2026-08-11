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Lakhimpur Khiri News: सड़क चौड़ीकरण में लाइन शिफ्टिंग, दस दिन बिजली कटौती

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
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Lakhimpur Khiri News: लखीमपुर, संवाददाता। सड़क चौड़ीकरण कार्य के चलते शहर के विभिन्न इलाकों में विद्युत लाइनों की शिफ्टिंग की जाएगी। इसके लिए विद्युत वितरण खंड लखीमपुर की ओ

Lakhimpur Khiri News: सड़क चौड़ीकरण में लाइन शिफ्टिंग, दस दिन बिजली कटौती

Lakhimpur Khiri News: लखीमपुर। सड़क चौड़ीकरण कार्य के चलते शहर के विभिन्न इलाकों में विद्युत लाइनों की शिफ्टिंग की जाएगी। इसके लिए विद्युत वितरण खंड लखीमपुर की ओर से अलग-अलग तिथियों में सुबह चार घंटे का शटडाउन प्रस्तावित किया गया है। इस दौरान संबंधित क्षेत्रों की बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। अधिशासी अभियंता अजय सिंह ने बताया कि एलआरपी रोड से इंद्रा मनोरंजन पार्क तक सड़क चौड़ीकरण के लिए लाइन शिफ्टिंग का कार्य होना है। इसके चलते 12 अगस्त से 22 अगस्त तक अलग-अलग दिनों में विद्युत आपूर्ति बंद रहेगी। 12 अगस्त को टाउन नंबर-01 एवं एलआरपी फीडर से जुड़े श्याम नगर, बरखेरवा, पंजाबी कॉलोनी गेट और राजगढ़ क्षेत्र में सुबह छह से दस बजे तक आपूर्ति बाधित रहेगी।

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13 अगस्त को भल्ला प्लाईवुड से बालूडीह चौराहा, 14 अगस्त को संबंधित क्षेत्र में प्रस्तावित शटडाउन रहेगा। 16 अगस्त को टाउन नंबर-05 फीडर से सरदार नगर गेट से गुप्ता होटल तक, 17 अगस्त को टाउन नंबर-06 से गुप्ता होटल से एसबीआई बैंक निघासन रोड तक बिजली बंद रहेगी। 18 अगस्त को एसबीआई बैंक निघासन रोड से नायरा पेट्रोल पंप, 19 अगस्त को लालता क्रेसर से पलिया बस अड्डा, 20 अगस्त को पलिया बस अड्डा से मेला मैदान तथा 21 अगस्त को मेला मैदान से धर्मकांटा तक विद्युत आपूर्ति प्रभावित रहेगी। 22 अगस्त को भी संबंधित फीडरों पर सुबह छह से दस बजे तक शटडाउन प्रस्तावित है।

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