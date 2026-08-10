Lakhimpur Khiri News: जनरेटर में अर्थिंग नहीं मिली, मुख्य अभियंता ने लगाई फटकार

Lakhimpur Khiri News: गोला गोकर्णनाथ। सावन मेला को लेकर शनिवार को बिजली विभाग के मुख्य अभियंता रमेश कुमार सिंह ने नगर में विभाग की ओर से की गई तैयारियों का निरीक्षण किया। इस दौरान नीलकंठ मैदान में नगरपालिका की ओर से लगाए गए डीजल जनरेटर में अर्थिंग न मिलने पर उन्होंने कर्मचारियों को जमकर फटकार लगाई और तत्काल सभी जनरेटरों में मानक के अनुसार अर्थिंग कराने के निर्देश दिए। मुख्य अभियंता ने कहा कि सावन मेले के दौरान हजारों कांवड़ियों और श्रद्धालुओं का आवागमन होता है। ऐसे में जनरेटर में अर्थिंग न होना गंभीर लापरवाही है। इससे करंट लगने की घटना हो सकती है।

उन्होंने बिजली सुरक्षा के सभी मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके बाद मुख्य अभियंता ने मंदिर परिसर में स्थापित आरएमयू का निरीक्षण कर बिजली आपूर्ति की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने भूतनाथ रोड से अलीगंज जाने वाली 33 केवी बिजली लाइन का भी निरीक्षण किया। लाइन के नीचे से राहगीरों और वाहनों का आवागमन होता देख उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सुरक्षा के मद्देनजर वहां गार्डिंग और सुरक्षा जाली लगाने के आदेश दिए। मुख्य अभियंता ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि मेले के दौरान बिजली सुरक्षा में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनहित को प्राथमिकता देते हुए सभी सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन कराया जाए। निरीक्षण के दौरान एक्सईएन अरविंद कुमार और एसडीओ अजय यादव मौजूद थे।