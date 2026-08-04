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Lakhimpur Khiri News: तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से बुजुर्ग गंभीर घायल, चालक पर मुकदमा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
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Lakhimpur Khiri News: नगरा सलेमपुर गांव में एक तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से बुजुर्ग खुशीराम गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर परिवार ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी कूल्हे की हड्डी टूटी पाई गई। घायल के बेटे की तहरीर पर पुलिस ने बाइक चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की है।

Lakhimpur Khiri News: तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से बुजुर्ग गंभीर घायल, चालक पर मुकदमा

Lakhimpur Khiri News: थाना हैदराबाद क्षेत्र के नगरा सलेमपुर गांव में तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से एक बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल के पुत्र की तहरीर पर पुलिस ने बाइक चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नगरा सलेमपुर निवासी राकेश कुमार पुत्र खुशी राम ने पुलिस को दी गई तहरीर में कहा है कि 24 जुलाई की रात करीब नौ बजे उनके पिता खुशीराम गांव के पूर्व दिशा में शौच के लिए सड़क की ओर जा रहे थे। राजू के झाले के पास पहुंचे ही थे कि बाइक चालक विश्राम लाल पुत्र रामभरोंसे राठौर निवासी नगरा सलेमपुर तेज रफ्तार और लापरवाही से बाइक चलाते हुए आया और खुशीराम को टक्कर मार दी थी।

हादसे में खुशीराम गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने उन्हें तत्काल उपचार के लिए चिकित्सक के पास पहुंचाया। चिकित्सकीय परीक्षण में उनके कूल्हे के जोड़ की हड्डी टूटने की पुष्टि हुई। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर आरोपी बाइक चालक के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है।

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