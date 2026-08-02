Lakhimpur Khiri News: तेंदुआ वन विभाग के पिंजरे में कैद, ग्रामीणों ने ली राहत की सांस

Lakhimpur Khiri News: ढखेरवा। पढ़ुआ थाना क्षेत्र के उत्तर वन रेंज की बैरिया बीट स्थित बाबागंज गांव में आठ वर्षीय बालक गोलू की जान लेने वाला तेंदुआ आखिरकार वन विभाग के लगाए पिंजरे में कैद हो गया। तेंदुए के पकड़े जाने के बाद क्षेत्र के लोगों ने राहत की सांस ली। वन विभाग की टीम ने तेंदुए को सुरक्षित कब्जे में लेकर रेंज आफिस भेज दिया। बाबागंज निवासी बुद्धा का आठ वर्षीय पुत्र गोलू डंडूरी गुरुवार को खेतों में बकरियां चराने गया था। इसी दौरान तेंदुए ने उस पर हमला कर दिया था, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। वन कर्मियों ने इस इलाके में तेंदुओं को पकड़ने के लिए कई जगह पर कैमरे और पिंजरे लगाए थे।