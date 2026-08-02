Lakhimpur Khiri News: तेंदुआ वन विभाग के पिंजरे में कैद, ग्रामीणों ने ली राहत की सांस
Lakhimpur Khiri News: बाबागंज गांव में आठ वर्षीय गोलू की तेंदुए के हमले में मौत हो गई थी। घटना के बाद वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरे लगाए थे। अंततः तेंदुआ पिंजरे में कैद हो गया, जिससे क्षेत्र के लोगों ने राहत की सांस ली। अब इसे बेलरायां रेंज में भेजा गया है।
Lakhimpur Khiri News: ढखेरवा। पढ़ुआ थाना क्षेत्र के उत्तर वन रेंज की बैरिया बीट स्थित बाबागंज गांव में आठ वर्षीय बालक गोलू की जान लेने वाला तेंदुआ आखिरकार वन विभाग के लगाए पिंजरे में कैद हो गया। तेंदुए के पकड़े जाने के बाद क्षेत्र के लोगों ने राहत की सांस ली। वन विभाग की टीम ने तेंदुए को सुरक्षित कब्जे में लेकर रेंज आफिस भेज दिया। बाबागंज निवासी बुद्धा का आठ वर्षीय पुत्र गोलू डंडूरी गुरुवार को खेतों में बकरियां चराने गया था। इसी दौरान तेंदुए ने उस पर हमला कर दिया था, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। वन कर्मियों ने इस इलाके में तेंदुओं को पकड़ने के लिए कई जगह पर कैमरे और पिंजरे लगाए थे।
इस दौरान तेंदुए ने डंडूरी गांव में कई लोगों के घरों से बकरे उठा ले गया। शनिवार रात किसी समय डंडूरी गांव के बाहर लगे पिंजरे में तेंदुए कैद हो गया। लोगों का कहना है कि इस इलाके में अभी कई और तेंदुओं के होने की आशंका है। फिलहाल एक तेंदुआ के पकड़ जाने से लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली है। पकड़ा गया तेंदुआ नर बताया जा रहा है। अभी इसे बेलरायां रेंज ले जाया गया है।
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