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Lakhimpur Khiri News: गन्ने के खेत में आठ फुट का अजगर निकलने से मचा हड़कंप, वन विभाग की टीम ने सुरक्षित रेस्क्यू कर जंगल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
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Lakhimpur Khiri News: धौरहरा वन रेंज के शारदानगर थाना क्षेत्र में सैनी पुरवा गांव के गन्ने के खेत में रविवार को एक 8 फुट लंबा अजगर निकल आया, जिससे हड़कंप मच गया। किसान रमेश चक्रवर्ती ने स्थानीय लोगों को सतर्क किया। वन विभाग ने मौके पर पहुंचकर इसे सुरक्षित रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया।

गन्ने के खेत में आठ फुट का अजगर निकलने से मचा हड़कंप, वन विभाग की टीम ने सुरक्षित रेस्क्यू कर जंगल
गन्ने के खेत में आठ फुट का अजगर निकलने से मचा हड़कंप, वन विभाग की टीम ने सुरक्षित रेस्क्यू कर जंगल

Lakhimpur Khiri News: धौरहरा वन रेंज के शारदानगर थाना क्षेत्र के सैनी पुरवा गांव में रविवार को गन्ने के खेत में करीब आठ फुट लंबा अजगर निकल आने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया।खेत में काम कर रहे किसान और मजदूर विशालकाय अजगर को देखकर दहशत में आ गए। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद अजगर का सुरक्षित रेस्क्यू कर उसे जंगल में छोड़ दिया।सैनी पुरवा गांव निवासी रमेश चक्रवर्ती रविवार को अपने गन्ने के खेत में यूरिया खाद डलवाने गए थे।खेत में काम के दौरान अचानक उनकी नजर गन्ने की फसल के बीच कुंडली मारकर बैठे एक विशाल अजगर पर पड़ी।अजगर

को देखते ही उन्होंने शोर मचाकर खेत में मौजूद लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला।देखते ही देखते मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई।कई लोगों ने अपने मोबाइल फोन से अजगर का वीडियो भी बनाया।ग्रामीणों की सूचना पर धौरहरा वन रेंज की टीम तत्काल मौके पर पहुंची।वनकर्मियों ने सावधानीपूर्वक करीब आठ फुट लंबे अजगर को पकड़कर सुरक्षित कब्जे में लिया। रेंजर अशोक कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि पकड़े गए अजगर की लंबाई लगभग आठ फुट और वजन करीब 20 किलोग्राम है।अजगर पूरी तरह स्वस्थ था।उसे सुरक्षित रेस्क्यू कर प्राकृतिक आवास वाले वन क्षेत्र में छोड़ दिया गया है।

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