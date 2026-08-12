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Lakhimpur Khiri News: गैरहाजिर 34 शिक्षकों को जारी किया नोटिस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
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Lakhimpur Khiri News: नए शिक्षा सत्र में कक्षा पांच और आठ पास करने वाले बच्चों के प्रेरणा पोर्टल पर नामांकन की समीक्षा बैठक हुई। 34 शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। बीईओ ने विभिन्न स्कूलों की प्रगति पर चिंता जताई और अनुपस्थित शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी।

Lakhimpur Khiri News: गैरहाजिर 34 शिक्षकों को जारी किया नोटिस

Lakhimpur Khiri News: नए शिक्षा सत्र में कक्षा पांच और आठ पास करने वाले बच्चों के प्रेरणा पोर्टल पर नामांकन, यू-डायस पोर्टल पर अपार आईडी बनाने और ड्राप बाक्स के जरिए बच्चों को इंपोर्ट करने की समीक्षा बैठक मंगलवार को हुई। इसमें 34 शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। बीईओ धर्मेश कुमार यादव ने कहा कि इन अभियानों की जिले के साथ ही आगे के आला अफसर लगातार समीक्षा कर रहे हैं। तय समय सीमा में स्कूलों को सारी प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बावजूद कई स्कूलों की प्रगति संतोषजनक न होने पर बीईओ ने रोष जताया।

उन्होंने अभियानों में कम प्रगति वाले स्कूलों के प्रधानाध्यापकों के काम की विशेष रूप से समीक्षा की। बैठक में बुलाए गए 146 में से 34 टीचर नहीं पहुंचे। बीईओ ने उनको अनुशासनहीनता के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करने की बात कही। नोटिस का संतोषजनक स्पष्टीकरण न मिलने पर संबंधित टीचरों के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति के साथ बीएसए को रिपोर्ट भेजी जाएगी।

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