Lakhimpur Khiri News: गैरहाजिर 34 शिक्षकों को जारी किया नोटिस
Lakhimpur Khiri News: नए शिक्षा सत्र में कक्षा पांच और आठ पास करने वाले बच्चों के प्रेरणा पोर्टल पर नामांकन की समीक्षा बैठक हुई। 34 शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। बीईओ ने विभिन्न स्कूलों की प्रगति पर चिंता जताई और अनुपस्थित शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी।
Lakhimpur Khiri News: नए शिक्षा सत्र में कक्षा पांच और आठ पास करने वाले बच्चों के प्रेरणा पोर्टल पर नामांकन, यू-डायस पोर्टल पर अपार आईडी बनाने और ड्राप बाक्स के जरिए बच्चों को इंपोर्ट करने की समीक्षा बैठक मंगलवार को हुई। इसमें 34 शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। बीईओ धर्मेश कुमार यादव ने कहा कि इन अभियानों की जिले के साथ ही आगे के आला अफसर लगातार समीक्षा कर रहे हैं। तय समय सीमा में स्कूलों को सारी प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बावजूद कई स्कूलों की प्रगति संतोषजनक न होने पर बीईओ ने रोष जताया।
उन्होंने अभियानों में कम प्रगति वाले स्कूलों के प्रधानाध्यापकों के काम की विशेष रूप से समीक्षा की। बैठक में बुलाए गए 146 में से 34 टीचर नहीं पहुंचे। बीईओ ने उनको अनुशासनहीनता के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करने की बात कही। नोटिस का संतोषजनक स्पष्टीकरण न मिलने पर संबंधित टीचरों के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति के साथ बीएसए को रिपोर्ट भेजी जाएगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।