Lakhimpur Khiri News: रामलीला मैदान में जलभराव, एसडीएम से उठी मांग
Lakhimpur Khiri News: रामलीला मैदान में ईंट भट्टे से लाकर डाली गई राबिश न में ईंट भट्टे से लाकर डाली गई राबिश पलियाकलां। आगामी दशहरा मेला के आयोजन को देखते हुए श्री राम ली
Lakhimpur Khiri News: पलियाकलां। आगामी दशहरा मेला के आयोजन को देखते हुए श्री राम लीला कमेटी पलिया ने एसडीएम को एक मांग पत्र सौंपा है। पत्र के माध्यम से कमेटी ने स्टेशन रोड स्थित रामलीला मैदान में होने वाले जलभराव की गंभीर समस्या से अवगत कराया है और इसके स्थायी समाधान के लिए मैदान में पटान कार्य कराने की जानकारी दी है। एसडीएम पुष्पक को भेजे गए पत्र में कमेटी के पदाधिकारियों ने बताया कि स्टेशन रोड पर स्थित मुख्य रामलीला मैदान मुख्य मार्ग से काफी नीचा है। इस कारण मामूली बारिश में भी यहां भारी जलभराव हो जाता है। इस जलभराव की वजह से आम जनता के साथ-साथ पास के विद्यालय की छात्राओं और स्टाफ को मुख्य द्वार से आने-जाने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
कमेटी ने पत्र में स्पष्ट किया है कि आगामी दशहरा मेला की व्यवस्था और व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए प्रबंध समिति के निर्णयानुसार मैदान में ईंट भट्ठों से निकली राबिश को गिरवाकर पटान कराया जा रहा है। कमेटी का आरोप है कि कुछ असामाजिक तत्व संस्था को लगातार क्षति पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। संज्ञान में आया है कि ऐसे ही कुछ व्यक्तियों द्वारा शासन-प्रशासन को भ्रमित करने के लिए तथ्यहीन और झूठी शिकायतें की गई हैं। रामलीला कमेटी ने प्रशासन को आश्वस्त करते हुए साफ कहा है कि संस्था कहीं से भी किसी प्रकार के अवैध खनन से पटान कार्य नहीं करा रही है और न ही भविष्य में ऐसा कराया जाएगा।
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