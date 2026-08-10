Lakhimpur Khiri News: रामलीला मैदान में जलभराव, एसडीएम से उठी मांग

Lakhimpur Khiri News: पलियाकलां। आगामी दशहरा मेला के आयोजन को देखते हुए श्री राम लीला कमेटी पलिया ने एसडीएम को एक मांग पत्र सौंपा है। पत्र के माध्यम से कमेटी ने स्टेशन रोड स्थित रामलीला मैदान में होने वाले जलभराव की गंभीर समस्या से अवगत कराया है और इसके स्थायी समाधान के लिए मैदान में पटान कार्य कराने की जानकारी दी है। एसडीएम पुष्पक को भेजे गए पत्र में कमेटी के पदाधिकारियों ने बताया कि स्टेशन रोड पर स्थित मुख्य रामलीला मैदान मुख्य मार्ग से काफी नीचा है। इस कारण मामूली बारिश में भी यहां भारी जलभराव हो जाता है। इस जलभराव की वजह से आम जनता के साथ-साथ पास के विद्यालय की छात्राओं और स्टाफ को मुख्य द्वार से आने-जाने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।