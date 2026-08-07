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Lakhimpur Khiri News: धौरहरा के गांव में आंबेडकर प्रतिमा क्षतिग्रस्त, पुलिस बल तैनात

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
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Lakhimpur Khiri News: लखीमपुर के महराज नगर गांव में शुक्रवार को अराजकतत्वों ने डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना के बाद गाँववालों में आक्रोश फैल गया और उन्होंने पुलिस को सूचित किया। एसडीएम और सीओ ने नई प्रतिमा लगाने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया।

धौरहरा के गांव में आंबेडकर प्रतिमा क्षतिग्रस्त, पुलिस बल तैनात
धौरहरा के गांव में आंबेडकर प्रतिमा क्षतिग्रस्त, पुलिस बल तैनात

Lakhimpur Khiri News: लखीमपुर, संवाददाता। धौरहरा कोतवाली क्षेत्र के महराज नगर गांव स्थित आंबेडकर पार्क में शुक्रवार सुबह डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा अराजकतत्वों ने क्षतिग्रस्त कर दी। सूचना पर गांव वालों में आक्रोश फैल गया। सुबह ग्रामीण जगदीश प्रसाद ने पार्क का ताला टूटा और प्रतिमा क्षतिग्रस्त देखकर पुलिस को सूचना दी। खबर फैलते ही ग्रामीण और महिलाएं मौके पर एकत्र हो गईं और इस घटना का विरोध दर्ज कराया।घटना की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम राशि कृष्णा, सीओ शमशेर बहादुर सिंह और धौरहरा कोतवाल दिनेश कुमार शर्मा भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे। फॉरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए।

ग्रामीणों ने दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी और नई प्रतिमा स्थापित करने की मांग की।एसडीएम और सीओ द्वारा नई प्रतिमा लगवाने तथा अराजकतत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिए जाने के बाद ग्रामीण शांत हुए। धौरहरा कोतवाल ने बताया कि अज्ञात उपद्रवियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, संदिग्धों से पूछताछ जारी है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया जाएगा।

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