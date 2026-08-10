Lakhimpur Khiri News: आपसी विवाद में दंपति और बेटी से मारपीट, चार नामजद
Lakhimpur Khiri News: गोला गोकर्णनाथ की कुसमी कॉलोनी में दंपती और उनकी पुत्री के बीच बातचीत को लेकर विवाद हुआ, जिससे मारपीट हुई। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आरोप है कि आरोपियों ने गाली-गलौज के बाद पीड़ित परिवार पर हमला किया और जान से मारने की धमकी दी।
Lakhimpur Khiri News: गोला गोकर्णनाथ। कोतवाली क्षेत्र की कुसमी कॉलोनी में आपसी बातचीत को लेकर हुए विवाद में दंपती और उनकी पुत्री के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कुसमी कॉलोनी निवासी मनोरमा देवी पत्नी गौरव सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया है कि गांव निवासी शशि कुमार व सुनील कुमार पुत्रगण स्वर्गीय नत्थू सिंह निखिल पुत्र शशि कुमार और पिंकी पत्नी शशि कुमार ने एकराय होकर उसके पति गौरव सिंह और पुत्री सिमरन के साथ गाली गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर आरोपियों ने लात घूंसों और लकड़ी के पटरे से मारपीट की जिससे तीनों को चोटें आईं।
पीड़िता ने आरोप लगाया कि मारपीट के दौरान आरोपियों ने जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।