Lakhimpur Khiri News: आपसी विवाद में दंपति और बेटी से मारपीट, चार नामजद

Lakhimpur Khiri News: गोला गोकर्णनाथ। कोतवाली क्षेत्र की कुसमी कॉलोनी में आपसी बातचीत को लेकर हुए विवाद में दंपती और उनकी पुत्री के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कुसमी कॉलोनी निवासी मनोरमा देवी पत्नी गौरव सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया है कि गांव निवासी शशि कुमार व सुनील कुमार पुत्रगण स्वर्गीय नत्थू सिंह निखिल पुत्र शशि कुमार और पिंकी पत्नी शशि कुमार ने एकराय होकर उसके पति गौरव सिंह और पुत्री सिमरन के साथ गाली गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर आरोपियों ने लात घूंसों और लकड़ी के पटरे से मारपीट की जिससे तीनों को चोटें आईं।