Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Lakhimpur Khiri News: जिला पंचायत सदस्य का हुआ निधन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
Follow us on Google News
share

Lakhimpur Khiri News: संसारपुर के ब्लॉक बांकेगंज से जिला पंचायत सदस्य चतुर्भुज चौहान का लम्बी बीमारी के बाद निधन हो गया। उन्होंने पिछले एक साल में कई बीमारियों से जूझा और लखनऊ में इलाज करवा रहे थे। उनके निधन के बाद गांव बेलहैया में भारी भीड़ इकट्ठा हो गई, और अंतिम संस्कार मंगलवार को किया जाएगा।

Lakhimpur Khiri News: जिला पंचायत सदस्य का हुआ निधन

Lakhimpur Khiri News: संसारपुर। ब्लॉक बांकेगंज से बांकेगंज तृतीय सीट से जिला पंचायत सदस्य चतुर्भुज चौहान का लम्बी बीमारी के बाद निधन हो गया। चतुर्भुज चौहान बीते एक साल से कई बीमारियों से ग्रसित थे। जिनका इलाज लखनऊ से चल रहा था। सोमवार की दोपहर चतुर्भुज चौहान ने आखिरी सांस ली। चतुर्भुज चौहान के निधन की खबर फैलते ही उनके निवास ग्राम बेलहैया में उनके शुभचिंतकों की भारी भीड़ जमा हो गई। मंगलवार को उनके गांव बेलहैया में अंतिम संस्कार किया जाएगा।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Lakhimpur-khiri-latest-news Death Lakhimpur Khiri News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।