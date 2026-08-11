Lakhimpur Khiri News: जिला पंचायत सदस्य का हुआ निधन
Lakhimpur Khiri News: संसारपुर के ब्लॉक बांकेगंज से जिला पंचायत सदस्य चतुर्भुज चौहान का लम्बी बीमारी के बाद निधन हो गया। उन्होंने पिछले एक साल में कई बीमारियों से जूझा और लखनऊ में इलाज करवा रहे थे। उनके निधन के बाद गांव बेलहैया में भारी भीड़ इकट्ठा हो गई, और अंतिम संस्कार मंगलवार को किया जाएगा।
Lakhimpur Khiri News: संसारपुर। ब्लॉक बांकेगंज से बांकेगंज तृतीय सीट से जिला पंचायत सदस्य चतुर्भुज चौहान का लम्बी बीमारी के बाद निधन हो गया। चतुर्भुज चौहान बीते एक साल से कई बीमारियों से ग्रसित थे। जिनका इलाज लखनऊ से चल रहा था। सोमवार की दोपहर चतुर्भुज चौहान ने आखिरी सांस ली। चतुर्भुज चौहान के निधन की खबर फैलते ही उनके निवास ग्राम बेलहैया में उनके शुभचिंतकों की भारी भीड़ जमा हो गई। मंगलवार को उनके गांव बेलहैया में अंतिम संस्कार किया जाएगा।
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