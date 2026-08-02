Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Lakhimpur Khiri News: रिटायरमेंट पर शाखा प्रबंधक को किया सम्मानित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
Follow us on Google News
share

Lakhimpur Khiri News: फोटो--05--कार्यक्रम में दी गई शाखा प्रबंधक को विदाईशाखा प्रबंधक को विदाई मकसूदपुर। बरवर नगर में जिला सहकारी बैंक की शाखा में शाखा प्रबंधक की सेवानिवृत

Lakhimpur Khiri News: रिटायरमेंट पर शाखा प्रबंधक को किया सम्मानित

Lakhimpur Khiri News: नगर में जिला सहकारी बैंक की शाखा में शाखा प्रबंधक की सेवानिवृति के अवसर पर विदाई व सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में सेवानिवृत शाखा प्रबंधक अरविंद गुप्ता को बैंक के स्टाफ सहित उनके प्रियजनों ने उपहार व स्मृति चिन्ह भेंटकर भाव भीनी विदाई दी। अरविंद गुप्ता ने बताया कि उन्होंने सन 1988 में कैशियर के रूप में बैंक के सेवा प्रारंभ की। बेहतर कार्य एवम अनुभव के आधार पर बैंक ने उन्हें शाखा प्रबंधक के पद पर पदोन्नत किया। लगभग 38 बर्ष बैंकिग सेवा में बिताने के बाद शुक्रवार को वह सेवानिवृत हो गए। समारोह में सदस्य जिला पंचायत लाल बहादुर वर्मा, धर्मेश शर्मा सहित डीसीबी की विभिन्न शाखाओं के शाखा प्रबंधक सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे ।

ये भी पढ़ें:Dumka News: बैंक कर्मी गणेश राय की सेवानिवृत को लेकर दी गई विदाई
ये भी पढ़ें:Muzaffarnagar News: अवर अभियंता अरविंद नागर का विदाई समारोह आयोजित
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Lakhimpur-khiri-latest-news Lakhimpur Khiri News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।