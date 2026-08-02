Lakhimpur Khiri News: रिटायरमेंट पर शाखा प्रबंधक को किया सम्मानित

Lakhimpur Khiri News: नगर में जिला सहकारी बैंक की शाखा में शाखा प्रबंधक की सेवानिवृति के अवसर पर विदाई व सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में सेवानिवृत शाखा प्रबंधक अरविंद गुप्ता को बैंक के स्टाफ सहित उनके प्रियजनों ने उपहार व स्मृति चिन्ह भेंटकर भाव भीनी विदाई दी। अरविंद गुप्ता ने बताया कि उन्होंने सन 1988 में कैशियर के रूप में बैंक के सेवा प्रारंभ की। बेहतर कार्य एवम अनुभव के आधार पर बैंक ने उन्हें शाखा प्रबंधक के पद पर पदोन्नत किया। लगभग 38 बर्ष बैंकिग सेवा में बिताने के बाद शुक्रवार को वह सेवानिवृत हो गए। समारोह में सदस्य जिला पंचायत लाल बहादुर वर्मा, धर्मेश शर्मा सहित डीसीबी की विभिन्न शाखाओं के शाखा प्रबंधक सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे ।