Lakhimpur Khiri News: अनशन के बाद जागा प्रशासन, शुरू हुई कार्रवाई
Lakhimpur Khiri News: व्यापारी से वार्ता करते अधिकारी गया। विवाद हाल ही में इतना बढ़ गया कि व्यापारी आलोक गुप्ता अपनी माँगों को लेकर दुकान के सामने ही अनशन पर बैठ गए। व्या
Lakhimpur Khiri News: पलियाकलां। नगर के व्यस्त स्टेशन रोड पर अवैध अतिक्रमण को लेकर दो दुकानदारों में चल रहा विवाद गहरा गया। विवाद हाल ही में इतना बढ़ गया कि व्यापारी आलोक गुप्ता अपनी माँगों को लेकर दुकान के सामने ही अनशन पर बैठ गए। व्यापारी आलोक गुप्ता लगातार दो दिनों से अनशन पर थे, जिसके कारण उनकी शारीरिक स्थिति बिगड़ गई। कस्बे के बाजार में व्यापारी की तबीयत बिगड़ने की खबर फैलते ही स्थानीय दुकानदारों में हड़कंप मच गया और शासन-प्रशासन के हाथ-पांव फूल गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए तहसील स्तर के वरिष्ठ अधिकारी भारी पुलिस और नगर पालिका टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे।
अधिकारियों ने अनशन पर बैठे आलोक गुप्ता से वार्ता की और उन्हें कार्रवाई का भरोसा दिलाया। जिसके बाद दोनों व्यापारियों ने अपना अतिक्रमण खुद हटा लिया। इस दौरान एसडीएम पुष्पक, सीओ जितेन्द्र सिंह परिहार, कोतवाली प्रभारी शिवाजी दुबे, नगर पालिका ईओ विजय बहादुर सहित सहित भारी पुलिस बल मौजूद रहा।
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