Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Lakhimpur Khiri News: मारपीट व जानलेवा धमकी के आरोप में चार नामजद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
Follow us on Google News
share

Lakhimpur Khiri News: पसगवां। पसगवां थाना क्षेत्र के महमूदपुर नाजिर गांव में खेत में पशु चराने को लेकर हुए विवाद में पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा द

Lakhimpur Khiri News: मारपीट व जानलेवा धमकी के आरोप में चार नामजद

Lakhimpur Khiri News: पसगवां थाना क्षेत्र के महमूदपुर नाजिर गांव में खेत में पशु चराने को लेकर हुए विवाद में पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। गांव निवासी रफी अहमद पुत्र इलाही ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 30 जुलाई को वह खेत पर घास लेने गए थे। आरोप है कि उसी दौरान गांव के रियाज मोहम्मद उनके खेत में पशु चरा रहे थे। उनकी पुत्री द्वारा विरोध करने पर आरोपी ने गाली-गलौज करते हुए लाठी-डंडों से मारपीट कर दी। बीच-बचाव करने पहुंचे रफी अहमद पर भी बांका से हमला कर घायल कर दिया। पीड़ित का आरोप है कि घर की ओर जाने पर रियाज मोहम्मद, उसकी पत्नी हाजिरा तथा एक अन्य महिला ने मिलकर उसकी पत्नी राजिया बेगम और पुत्र इमरान मोहम्मद के साथ भी मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी।

ये भी पढ़ें:Balrampur News: युवती को घर से खींचकर पीटा, चार पर मुकदमा

पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर चार नामजद आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Lakhimpur-khiri-latest-news Lakhimpur Khiri News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।