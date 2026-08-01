Lakhimpur Khiri News: मारपीट व जानलेवा धमकी के आरोप में चार नामजद

Lakhimpur Khiri News: पसगवां थाना क्षेत्र के महमूदपुर नाजिर गांव में खेत में पशु चराने को लेकर हुए विवाद में पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। गांव निवासी रफी अहमद पुत्र इलाही ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 30 जुलाई को वह खेत पर घास लेने गए थे। आरोप है कि उसी दौरान गांव के रियाज मोहम्मद उनके खेत में पशु चरा रहे थे। उनकी पुत्री द्वारा विरोध करने पर आरोपी ने गाली-गलौज करते हुए लाठी-डंडों से मारपीट कर दी। बीच-बचाव करने पहुंचे रफी अहमद पर भी बांका से हमला कर घायल कर दिया। पीड़ित का आरोप है कि घर की ओर जाने पर रियाज मोहम्मद, उसकी पत्नी हाजिरा तथा एक अन्य महिला ने मिलकर उसकी पत्नी राजिया बेगम और पुत्र इमरान मोहम्मद के साथ भी मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी।