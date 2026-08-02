Lakhimpur Khiri News: पहले सोमवार को शिवभक्तों को मिलेगा मैंगो जूस का प्रसाद

Lakhimpur Khiri News: पवित्र सावन माह के पहले सोमवार को छोटी काशी गोला में लाखों शिवभक्त बाबा भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए पहुंचेंगे। भीषण गर्मी और उमस के बीच श्रद्धालुओं को राहत देने के उद्देश्य से नगर के सामाजिक कार्यकर्ता महेश कुमार पटवारी के प्रयास और भोलेनाथ और खाटू श्याम बाबा के भक्तों ने 8000 मैंगो जूस के पैकेट उपलब्ध कराए हैं। इन भक्तों ने अपनी पहचान गोपनीय रखने की इच्छा जताई है। उनके द्वारा दान किए गए जूस के पैकेट नगर पालिका अध्यक्ष विजय शुक्ला रिंकू को सौंपे गए हैं। पालिका अध्यक्ष विजय शुक्ला रिंकू ने बताया कि रविवार शाम से लेकर सोमवार दिनभर बैरिकेडिंग में दर्शन के लिए कतारबद्ध श्रद्धालुओं को ये मैंगो जूस के पैकेट प्रसाद स्वरूप निःशुल्क वितरित किए जाएंगे ताकि भीषण गर्मी में शिवभक्तों को कुछ राहत मिल सके।