Lakhimpur Khiri News: छोटी काशी पहुंचा भीरा के कांवड़ियों का दल
Lakhimpur Khiri News: भीरा में श्री शिव कांवड़ संघ द्वारा आयोजित 20वीं कांवड़ यात्रा में 200 कांवड़िए शारदा नदी से जल लेकर गोला गोकरणनाथ पहुंचे। भक्त मार्ग में भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए जल भरते हुए चल रहे थे। स्थानीय व्यापारियों ने उन्हें जल और नाश्ता वितरित किया, जबकि नमो सेवा समिति ने चिकित्सा सहायता प्रदान की।
Lakhimpur Khiri News: भीरा मे श्री शिव कांवड़ संघ के बैनर तले शिव भक्त कांवड़ियों का जत्था शारदा नदी के तट से जल भरकर छोटी काशी गोला गोकरणनाथ में भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए रवाना हुआ। विगत वर्षो की भांति इस वर्ष भी मंगलवार को श्री शिव कांवड़ संघ भीरा द्वारा 20 वीं कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया। 200 कांवड़ियों का जत्था शारदा नदी के तट से गोला गोकरणनाथ में भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए रवाना हुआ। कांवड़ यात्रा में सबसे आगे सेवादार ध्वज लेकर चल रहा था। उसके बाद वाहन पर गणेश भगवान, शिव परिवार तथा राम दरबार की झांकी आकर्षण का केन्द्र रही।
भोले भक्त 61 लीटर एवं 21 लीटर जल भरकर कांवड़ लेकर चल रहे थे। शिव भक्त कांवड़िये कांवड़ लेकर भोले नाथ के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। बोझवा स्थित गुरुद्वारा डेरा संतगढ़ हरखोवाल और बड़ा गुरुद्वारा नानक शाही भीरा द्वारा ठंडा शरबत, चाय पकौड़े के लंगर की सेवा की गई। बाजार पहुंचने पर जगह-जगह व्यापारियों व कस्बे वासियों द्वारा कांवड़ियों को जल, बिस्किट, फल आदि वितरित किया गया। कावड़ यात्रा के दौरान नमो सेवा समिति द्वारा निःशुल्क चिकित्सा सहायता वैन डाक्टर सहित मौजूद रही।
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