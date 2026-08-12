Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Lakhimpur Khiri News: छोटी काशी पहुंचा भीरा के कांवड़ियों का दल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
Follow us on Google News
share

Lakhimpur Khiri News: भीरा में श्री शिव कांवड़ संघ द्वारा आयोजित 20वीं कांवड़ यात्रा में 200 कांवड़िए शारदा नदी से जल लेकर गोला गोकरणनाथ पहुंचे। भक्त मार्ग में भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए जल भरते हुए चल रहे थे। स्थानीय व्यापारियों ने उन्हें जल और नाश्ता वितरित किया, जबकि नमो सेवा समिति ने चिकित्सा सहायता प्रदान की।

Lakhimpur Khiri News: छोटी काशी पहुंचा भीरा के कांवड़ियों का दल

Lakhimpur Khiri News: भीरा मे श्री शिव कांवड़ संघ के बैनर तले शिव भक्त कांवड़ियों का जत्था शारदा नदी के तट से जल भरकर छोटी काशी गोला गोकरणनाथ में भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए रवाना हुआ। विगत वर्षो की भांति इस वर्ष भी मंगलवार को श्री शिव कांवड़ संघ भीरा द्वारा 20 वीं कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया। 200 कांवड़ियों का जत्था शारदा नदी के तट से गोला गोकरणनाथ में भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए रवाना हुआ। कांवड़ यात्रा में सबसे आगे सेवादार ध्वज लेकर चल रहा था। उसके बाद वाहन पर गणेश भगवान, शिव परिवार तथा राम दरबार की झांकी आकर्षण का केन्द्र रही।

ये भी पढ़ें:महिला कांवड़ियों का निकला जत्था, गूंजे बोल बम के नारे

भोले भक्त 61 लीटर एवं 21 लीटर जल भरकर कांवड़ लेकर चल रहे थे। शिव भक्त कांवड़िये कांवड़ लेकर भोले नाथ के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। बोझवा स्थित गुरुद्वारा डेरा संतगढ़ हरखोवाल और बड़ा गुरुद्वारा नानक शाही भीरा द्वारा ठंडा शरबत, चाय पकौड़े के लंगर की सेवा की गई। बाजार पहुंचने पर जगह-जगह व्यापारियों व कस्बे वासियों द्वारा कांवड़ियों को जल, बिस्किट, फल आदि वितरित किया गया। कावड़ यात्रा के दौरान नमो सेवा समिति द्वारा निःशुल्क चिकित्सा सहायता वैन डाक्टर सहित मौजूद रही।

ये भी पढ़ें:Ara News: भव्य सिद्धनाथ मनोकामना कांवड़ यात्रा निकली
ये भी पढ़ें:Lakhimpur Khiri News: राजघाट से जल भरकर छोटी काशी रवाना हुई 13 वीं कांवड़ पदयात्रा
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kanwar Yatra Lakhimpur-khiri-latest-news Lakhimpur Khiri News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।