Lakhimpur Khiri News: शिव प्रतिमा और 51 लीटर गंगाजल की कांवड़ लेकर छोटी काशी गए भक्त

Lakhimpur Khiri News: शिव प्रतिमा और 51 लीटर गंगाजल की कांवड़ लेकर छोटी काशी गए भक्त
Lakhimpur Khiri News: ईसानगर में सैकड़ों शिव भक्तों ने 51 लीटर गंगाजल की कांवड़ लेकर यात्रा की शुरुआत की। मंगलवार को श्री सिद्धेश्वरनाथ महादेव मंदिर में पूजा-अर्चना के बाद श्रद्धालुओं ने बोल बम के जयकारे लगाते हुए गोलागोकर्णनाथ के लिए प्रस्थान किया। श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक के माध्यम से सुख-शांति की प्रार्थना की।
Lakhimpur Khiri News: शिवभक्त के कंधे पर शिव प्रतिमा और साथी कांवड़िए के कंधों पर 51 लीटर जल की कांवड़। जिसने भी देखा बोल बम के नारे लगाने लगा। यह नजारा मंगलवार की सुबह ईसानगर थाना परिसर में स्थापित श्री सिद्धेश्वरनाथ महादेव मंदिर में देखने को मिला। सैकड़ों शिव भक्त कांवड़ यात्रियों के जत्थे को थानाध्यक्ष बृजेश कुमार सिंह ने छोटी काशी के लिए रवाना किया। पवित्र सावन माह के अवसर पर श्री सिद्धेश्वरनाथ महादेव मंदिर परिसर से 51 लीटर गंगाजल की कांवड़ लेकर शिवभक्तों का एक जत्था गोलागोकर्णनाथ के लिए रवाना हुआ है।कांवड़ यात्रा शुरू करने से पहले कांवड़ियों ने मंदिर में विधिवत पूजा-अर्चना की।
श्रद्धालु हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष करते हुए आगे बढ़ गए । मंगलवार को ईसानगर कस्बे के युवा जलिमनगर पुल के पास से सरयू नदी से जल लेकर श्री सिद्धेश्वरनाथ महादेव मन्दिर पहुंचे। जहां शिव जी का जलाभिषेक कर पूजन किया। यात्रा पर निकलने के समय एक कांवड़िये ने शिव जी मूर्ति को कंधे पर बैठाकर यात्रा की शुरआत की। श्रद्धा और भक्ति से सराबोर इस यात्रा में दिनेश भोजवाल,चंदन भोजवाल,विपुल भोजवाल,छोटू वर्मा सहित करीब बीस अन्य श्रद्धालुओं ने भाग लिया। कांवड़ यात्रा को एसओ ईसानगर बृजेश सिंह ने शुभकामनाओं के साथ रवाना किया। श्रद्धालुओं ने बताया कि गोलागोकर्णनाथ पहुंचकर 51 लीटर गंगाजल से शिवजी का जलाभिषेक कर क्षेत्र में सुख,शांति और समृद्धि की प्रार्थना करेंगे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।