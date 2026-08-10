Lakhimpur Khiri News: सैकड़ों शिवभक्त जलाभिषेक करने लिलौटीनाथ के लिए रवाना

Lakhimpur Khiri News: सैकड़ों शिवभक्त जलाभिषेक करने लिलौटीनाथ के लिए रवाना
Lakhimpur Khiri News: रविवार सुबह निघासन से कांवड़ियों का जत्था लिलौटीनाथ धाम के लिए निकला।आ। रास्ते में श्रद्धालुओं ने इनका स्वागत किया और जलपान तथा भोजन कराया। ये लोग सोमव
Lakhimpur Khiri News: निघासन। रविवार को कस्बे के दुर्गा मंदिर से युवा कांवड़ सेवा समिति के नेतृत्व में करीब तीन सौ कांवड़ियों का जत्था लिलौटीनाथ धाम के लिए रवाना हुआ। रास्ते में श्रद्धालुओं ने इनका स्वागत किया और जलपान तथा भोजन कराया। ये लोग सोमवार सुबह बाबा लिलौटीनाथ का जलाभिषेक करेंगे। रविवार सुबह कस्बे सहित आसपास के कई गांवों के कांवड़िए श्री दुर्गा मंदिर पर इकट्ठा हुए। यहां से सभी बोल बम और हर हर महादेव का जयघोष करते सिंगाही रोड पर सरयू नदी के मोटे बाबा स्थान पहुंचे। वहां से अपने कलशों व कांवड़ में जल भरकर सभी वापस निघासन लौटे। मंदिर के पुजारी पं. सत्यनारायण शर्मा सहित आयोजकों ने सभी कांवड़ियों को तिलक लगाकर विदाई दी।
डीजे पर बज रहे शिव भजनों पर थिरकते बोल बम के जयकारों के साथ कांवड़ियों का जत्था लिलौटीनाथ धाम में भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए रवाना हुआ।कांवड़ यात्रा में युवाओं के साथ कस्बे के कई गणमान्य लोग भी शामिल थे। निघासन चौराहे पर हनुमान स्वीट्स के मालिक ने कांवड़ियों को जलपान कराया। रास्ते में भी कई जगह श्रद्धालुओं ने कांवड़ियों का स्वागत करते हुए उनको जलपान व भोजन आदि कराया। सुरक्षा के मद्देनजर तमाम पुलिसकर्मी तैनात रहे। चेयरमैन बद्रीप्रसाद मौर्य के अलावा कांवड़ियों के घर-परिवार के लोग तथा दोस्त उनको काफी दूर तक विदा करने गए। इनमें आशीष कनौजिया, दिग्विजय गुप्ता, मोनू दीक्षित, प्रदीप गुप्ता, मनोज वर्मा और रवींद्र वर्मा आदि शामिल थे।
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