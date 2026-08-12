Lakhimpur Khiri News: पांचाल घाट पर जल भरने को निकला दल
Lakhimpur Khiri News: भोगीपुर मनी से कावड़ियों का एक दल निकलानी से कावड़ियों का एक दल निकला मकसूदपुर। पसगवां ब्लाक क्षेत्र के गांव भोगीपुर मनी से कावड़ियों का एक दल फर्रुखा
Lakhimpur Khiri News: मकसूदपुर। पसगवां ब्लाक क्षेत्र के गांव भोगीपुर मनी से कावड़ियों का एक दल फर्रुखाबाद के पांचाल घाट जल भरने के लिए रवाना हुआ । गांव के शिव मंदिर पर समिति पदाधिकारियों ने पूजन-अर्चन कर भोलेनाथ की आरती उतारी। वहीं ग्रामीणों ने शिव भक्त कावड़ियों का तिलक कर उन्हें रवाना किया। इस बार नौवीं कावड़ यात्रा के लिए धार्मिक यात्रा आयोजन समिति के अध्यक्ष मोहित दीक्षित के नेतृत्व में पदाधिकारियों सहित करीब 45 शिव भक्तों का जत्था कावड़ भरने के लिए रवाना हुआ। समिति के सदस्यों ने बताया यात्रा के दूसरे दिन पांचाल घाट में स्नानकर जल भरकर गोला के लिए रवाना होंगे।
भोगीपुर मनी गांव के कावरियों का दल गुरुवार को गोला पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करेगा।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।