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Lakhimpur Khiri News: धौरहरा से रवाना हुआ कांवड़ियों का जत्था, हर-हर महादेव की गूंज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
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Lakhimpur Khiri News: नागेश्वर मन्दिर में दर्शन पूजन के बाद कांवड़ियों के जत्थे को रवाना किया गयार से कांवड़ियों का पहला जत्था छोटी काशी गोला के लिए जल भर कर रवाना हुआ। करी

Lakhimpur Khiri News: धौरहरा से रवाना हुआ कांवड़ियों का जत्था, हर-हर महादेव की गूंज

Lakhimpur Khiri News: धौरहरा। रविवार को कस्बे के नागेश्वर महादेव मंदिर से कांवड़ियों का पहला जत्था छोटी काशी गोला के लिए जल भर कर रवाना हुआ। करीब 150 कांवड़ियों का जत्था ढोल-नगाड़ों, भांगड़ा और डीजे पर बज रहे भोलेनाथ के भजनों के बीच उत्साह के साथ रवाना हुआ। कांवड़ियों के रवाना होने के दौरान पूरे कस्बे में हर-हर महादेव और बम-बम भोले के जयकारे गूंजते रहे। इस दौरान योगेंद्र मिश्रा, पूर्व चेयरमैन राजीव जायसवाल, बाबूराम चौरसिया, पवन बारी, गीता किन्नर, अनूप अवस्थी, अवधेश मिश्रा समेत कई लोगों ने कांवड़ियों का स्वागत किया। जलपान कराया गया और पुष्पवर्षा कर उनका उत्साह बढ़ाते हुए छोटी काशी के लिए रवाना किया गया।

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यात्रा को शांतिपूर्ण व सुरक्षित ढंग से कराने के लिए पुलिस बल तैनात रहा।

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